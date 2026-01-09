Škola na Ukrajině funguje bez licence, s učebnicemi z roku 1966. "Jsme rodinný klub," tvrdí ředitelka

V Kyjevě, konkrétně v Holosijivském rajónu na jihozápadě města, provozují v jednom z místních klášterů podzemní školu. Ředitelka instituci nazývá “rodinným klubem”, funguje ale jako běžná škola, i přesto, že nemá licenci. Navíc se řídí sovětským vzdělávacím systémem.
Vzdělávací zařízení v ukrajinském hlavním městě objevili novináři z investigativního serveru Sledstvo.Info. Mezi žáky jsou zejména děti farníků jednoho z kyjevských chrámů pravoslavné církve Moskevského patriarchátu.
Podle zjištění novinářů z investigativního deníku, kteří mluvili s ředitelkou, učiteli i rodiči žáků, současné době studuje ve škole více než 60 žáků od první do deváté třídy. Dle ředitelky Anny Bolgové v instituci pracuje 16 učitelů.
Pravoslavná škola Perspektiva pro křesťanské děti funguje od února loňského roku a řídí se sovětským vzdělávacím systém - obvyklé čtyři třídy základní školy zde byly zkráceny na tři.
„Víte, u nás je základní škola tříletá. Náš první ročník odpovídá úrovni druhého ročníku současné školy,“ vítá na videu novináře ředitelka školy.
Slovanský jazyk
To ale není jediný znak sovětské výuky. Rozvrh první třídy například obsahuje předmět „slovanský jazyk“. Podle jedné z učitelek se ve skutečnosti jedná o ruštinu.
Zástupci školy sice tvrdí, že výuka zde probíhá v ukrajinštině, rodiče ale potvrzují, že ukrajinština a ruština jsou ve výuce zastoupeny stejnoměrně.
Investigativní novináři se dokonce seznámili s učebnicemi, podle kterých se učí prvňáčci. Je mezi nimi například aritmetika z roku 1966 - další pozůstatek ze sovětské éry. „Je určena na tři roky, proto jsme ji vzali. Je z roku 1966. Ale děti pak umí matematiku velmi dobře,“ říká učitelka prvních tříd.
Mezi další předměty patří podle ředitelky také film a hudba. „V pondělí promítáme kvalitní filmy. Naposledy jsme uvedli snímek Pět tajemství skutečného muže z ruského projektu Společná věc,“ říká Bolgová. V hodinách hudby pak děti zpívají sovětské písně: „Samozřejmě. Nyní se na střední škole učí Pod modrým nebem je zlaté město" (píseň od ruské skupiny Akvárium, pozn. red.).
„U nás jsou jen zapsaní“
Samotní učitelé přitom místo nenazývají školou, ale rodinným klubem. „Fungujeme jako rodinný klub. Moc se nám to líbí, máme jiný program a nikdo nám nemůže nic vytknout, je to naše osobní věc,“ říká Balogová. I přesto má ale instituce všechny znaky klasické školy - včetně celodenní výuky od 9 do 14 hodin, družiny, testů a známek. Funguje ale bez oficiální licence.
Matka jedné z žákyň nicméně webu potvrdila, že dokumenty její dcery jsou oficiálně v jiné - legální - škole. Jedná se o soukromé gymnázium, které má licenci a vydává dokumenty státního vzoru. „Vzali jsme dokumenty dítěte ze školy a odvezli je tam,“ uvedla.
Že jsou na gymnáziu některé děti z „klášterní školy“ zapsané potvrdila novinářům vystupujícím pod krycím jménem i místní ředitelka. „U nás se vůbec neučí, jsou tu jen zapsaní,“ řekla. „Veškeré vzdělávání probíhá ve škole při klášteře, díky přátelství s Annou Anatolievnou (Bolgovou) nám škola dává známky a to je vše. My tady vyplňujeme všechna hodnocení,“ dodala.
Obdobně je na tom i základní škola Konstantinovské městské rady Doněcké oblasti. „Například v naší škole je to možné. Znají mě a vědí, že tyto děti se opravdu učí. To znamená, že se někde nepoflakují, ale studují v naší škole. Všechny záznamy odtud předáváme, vyplňujeme všechny dokumenty. To znamená, že jsou oficiálně zapsány,“ říká Larisa Abrosimová, učitelka prvních tříd.
„Je mi těchto dětí upřímně líto, ale bohužel v tomto věku za ně rozhodnutí činí rodiče. A co se týče činnosti samotného ‚rodinného klubu,‘ to je podle mého názoru spíše otázka pro Bezpečnostní službu Ukrajiny. Někdo pěstuje a rozvíjí toto centrum ruského světa v hlavním městě Ukrajiny,“ komentovala nález novinářů Sledstva.Info“ Ivanna Koberniková, spoluzakladatelka občanského sdružení Smart Education.