Skok jako z 6. patra. Záběry ukazují šéfa ukrajinských špionů v neuvěřitelné situaci

Kyrylo Budanov, nynější mocný ředitel kanceláře prezidenta Ukrajiny, je známý svými nebezpečnými kousky.
Odvážný skok z ropné plošiny do moře, díky kterému se vyhnul útoku ruského dronu? Nebo produkt vysoce efektivní informační války a budování kultu osobnosti někdejšího šéfa vojenské rozvědky? Kyrylo Budanov, nynější mocný ředitel kanceláře prezidenta Ukrajiny, je ale známý svými nebezpečnými kousky.
Mělo se to stát v srpnu loňského roku, kdy Budanov spolu s příslušníky vojenské rozvědky navštívil Zmijí ostrov v Černém moři a také opuštěné těžební věže, známé jako „Bojkovy věže“. To je potvrzeno i z ukrajinských médií, která o návštěvě generála Budanova na proslulém ostrově, kde začala válka legendární odpovědí velitele ukrajinských vojáků křižníku Moskva: „Ruská vojenská lodi, jdi do pr*ele!“
Budanov v neoprenovém obleku navštívil příslušníky tzv. Timurovy skupiny ukrajinské vojenské rozvědky (HUR). Na místo připlul s doprovodem v rychlých gumových člunech, prošel se po ostrově, provedl inspekci vojáků a rozdal vyznamenání. „Sláva bojovníkům HUR a všem ukrajinským obranným silám! Náš aktivní boj proti agresorovi na moři, na zemi i ve vzduchu dokázal celému světu, že sjednocený ukrajinský národ dokáže porazit i toho nejsilnějšího nepřítele. Ať si říká kdokoli cokoli – budoucnost Ukrajiny závisí pouze na nás. Boj pokračuje,“ prohlásil před vojáky Budanov při ceremonii k uctění památky vojáků, kteří padli při osvobozování ostrova v roce 2022.
O rok později, v létě 2023, pak Ukrajinci získali kontrolu i nad blízkými těžebními plošinami, tzv. Bojkovými věžemi. A právě na jedné z nich měli při loňské návštěvě Budanova na něj a jeho muže zaútočit ruské drony. Protože nebyl čas na evakuaci člunem, neboť drony byly příliš blízko, Budanov se prý rozhodl pro skok z výšky plošiny do otevřeného moře, aby se skupina rozptýlila a nebyla snadným cílem na kovové konstrukci. Zveřejněné záběry natočené na mobilní telefon pak ukazují muže v neoprenu (stejný, jaký skutečně měl Budanov při návštěvě na sobě), jak skáče z ocelové konstrukce do moře. Muž se po dopadu do moře podívá směrem nahoru, kde je osoba, která ho natáčí. Vypadá jako Budanov, ale není možné to na základě dostupných záběrů potvrdit na sto procent.
Co trochu nezapadá do celého příběhu, je pomalé plavání poté, co se vynořil na hladinu. Vypadá to spíš jako uvolnění po kvalitním sportovním výkonu, a ne jako snaha uniknout ve vzduchu kroužícímu smrtícímu nepříteli.
I samotný skok byl ale minimálně slušným sportovním výkonem. Plošiny tohoto typu mají hlavní palubu ve výšce zhruba 20 až 25 metrů nad hladinou moře. Skákající muž stojí o něco níže a skáče z ochozu, který vypadá jako spodní úroveň hlavní paluby. I podle délky letu (1,8 sekundy) se dá odhadnout, že skáče z 15-18 metrů. To je ekvivalent skoku z šestého patra panelového domu. Pokud člověk z takové výšky metrů skočí špatně, je náraz na hladinu podobný jako dopad na beton. A to přesto, že neopren náraz trochu tlumí. Chce to trénink a je to v každém případě riskantní záležitost.
Čtyřicetiletý Budanov ale celou svou kariéru před nástupem do čela HUR strávil v jednotkách speciálního určení. Dá se předpokládat, že prošel i výcvikem námořních operací a výsadků do vody (i z vrtulníků nebo plošin). V roce 2016, už jako podplukovník, údajně vedl vyloďovací operaci speciálních sil na okupovaném Krymu.
Budanov je také známý tím, že se osobně účastní některých riskantních operací (například v Hostomelu na začátku války nebo v Bachmutu). Zároveň si pěstuje image „nezničitelného“ generála, kterého se Rusové už mnohokrát pokusili zabít. Příběhy o tom, jak uniká dronům skokem do vln, perfektně zapadají do jeho mediální strategie.
