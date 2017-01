Škody způsobené přírodními katastrofami se v loňském roce vyšplhaly na rekordních 4,7 bilionu Kč

před 35 minutami

Přírodní katastrofy loni způsobily nejvyšší škody od roku 2012. Zatímco v roce 2015 se hospodářské ztráty způsobené katastrofami vyšplhaly na 90 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč), loni to bylo 175 miliard dolarů (4,7 bilionu Kč). Oznámila to německá zajišťovna Munich Re. Počet obětí živlů byl loni ale druhý nejnižší za posledních 30 let, zemřelo celkem 8700 lidí. Nejničivější katastrofou roku bylo dubnové zemětřesení na japonském ostrově Kjúšú, které způsobilo škody ve výši 31 miliard dolarů (838 miliard Kč). Zhruba šest miliard (155,5 miliardy Kč) škod způsobených otřesy pokrylo pojištění. Z celkových 175 miliard dolarů škod za celý rok pojišťovny proplatily 50 miliard dolarů (1,3 bilion Kč).

autor: ČTK