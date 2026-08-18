Skočil do Pacifiku za chlapcem. O pár týdnů později seděl v oválné pracovně

Donald Trump přijal v Oválné pracovně plavčíka Rydera Williamse, který zachránil z rozbouřeného moře malého chlapce.
Z rozbouřeného Pacifiku rovnou do oválné pracovny. Šestnáctiletý plavčík Ryder Williams před několika týdny riskoval vlastní život, aby zachránil desetiletého Nathaniela Raie, kterého u kalifornského pobřeží strhly silné vlny. Záběry záchrany obletěly internet a mladého zachránce nyní přijal americký prezident Donald Trump.
„To, co jste udělal, bylo neuvěřitelné. Všichni to viděli.“ Těmito slovy přivítal Donald Trump v oválné pracovně šestnáctiletého Rydera Williamse. Mladý plavčík dostal pozvání poté, co před několika týdny riskoval vlastní život při záchraně desetiletého Nathaniela Raie.
Do Bílého domu dorazil také zachráněný Nathaniel. Právě jeho strhly na pláži Seabright v kalifornském městě Santa Cruz silné vlny do rozbouřeného moře. Williams byl tehdy ve službě a jakmile pochopil, co se děje, vyrazil za ním.
Sekundy, které rozhodovaly
Mohutný příboj chlapce unášel dál od pobřeží. Williams se vrhl do vody a přes silné vlny k němu doplaval. Společně se pak snažili dostat zpět ke břehu. Pomohl jim také další záchranář, který se k záchraně připojil.
Celý zásah zachytila kamera. Záběry ukazují, jak se mladý plavčík prodírá rozbouřeným mořem k chlapci, který se ocitl v nebezpečí. Video se následně rychle šířilo po internetu a získalo miliony zhlédnutí.
Příběh zaujal i amerického prezidenta. Trump tak Williamse pozval do Bílého domu a při setkání jeho odvahu vyzdvihl. „Skutečně inspirativní americký příběh a pro mě velká čest přivítat v oválné pracovně hrdinného plavčíka Rydera Williamse,“ uvedl Trump.
Prezident pak teenagera označil za inspiraci pro další mladé Američany. Pro Nathanielovu rodinu však plavčík není jen hrdina z videa. Je to člověk, který pomohl jejich synovi dostat se z nebezpečí. Nathanielův otec řekl, že je Williamsovi „nesmírně vděčný“.
Neříká, že je hrdina
Williams ovšem svou roli popisuje mnohem skromněji. Za úspěšnou záchranou podle něj stojí především výcvik, který jako plavčík absolvoval. A má ještě jedno přání. Aby příběh, který začal dramatickým bojem s vlnami, neskončil jen u milionů zhlédnutí.
„Doufám, že si z toho každý něco odnese a pokusí se pomáhat více lidem,“ řekl mladý zachránce Williams.