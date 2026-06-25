„Skela znamená smrt.“ Elitní pluk velitele Syrského čelí obvinění z mučení nováčků

Útočný pluk Skela si v ukrajinské armádě vybudoval značnou pověst. Nyní ale čelí závažným obviněním z brutálního zacházení s mobilizovanými vojáky i jejich mučení. Podle ukrajinských novinářů zemřelo ve výcvikových centrech pluku od začátku roku nejméně 26 nováčků – a panuje podezření, že přinejmenším některým úmrtím předcházelo brutální bití.
Letos v lednu dorazil do nemocnice v Kropyvnyckém ve střední Ukrajině pětatřicetiletý Oleksandr Semenov. Tvrdil, že utekl z útočného pluku Skela, kde ho týrali, bili, a dokonce přivázali ke čtyřkolce a tahali po zemi. Na těle měl mnoho poranění, rozbitou hlavu, sedřená záda a ruce a polámané prsty.
Na videu z nemocnice, které má k dispozici ukrajinský server Babel, také uvedl, že byl ve Skele svědkem nejméně devíti sebevražd.
Stručně popsal okolnosti těchto úmrtí a zmínil jméno jednoho ze zemřelých. Video bylo natočeno 23. ledna, o několik dní později Semenov v nemocnici zemřel. Oficiální příčinou smrti byl zápal plic – stejně jako u řady dalších podezřelých úmrtí v útvaru.
Skela je největším útočným plukem ukrajinských ozbrojených sil, podle odhadů má až 13 tisíc lidí a jeho členové bojovali v některých nejtěžších bitvách – v Izjumu, Soledaru, Bachmutu, Avdijivce, Vuhledaru i Pokrovsku.
„Syrského pluk“
Přezdívá se mu také „Syrského pluk“ – podléhá přímo nejvyššímu velení a je spojován se jménem vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandra Syrského. Pluk se pyšní kvalitním výcvikem, moderní výzbrojí a dobrým materiálním zabezpečením.
Přesto je dlouhodobě kritizován vojáky, novináři i příbuznými těch, kteří do něj byli zařazeni. Kvůli vysokým ztrátám si vysloužil pověst „mlýnku na maso“, píše server.
Podle zjištění Babelu však lidé neumírají pouze na frontě, ale často i během výcviku. Reportérka serveru Babel zdokumentovala za posledních šest měsíců 26 úmrtí ve výcvikových centrech pluku. Většina zemřelých přitom v jednotce nesloužila ani měsíc.
Kancelář vojenského ombudsmana navíc uvádí, že počet úmrtí je ve skutečnosti vyšší a že Skela patří mezi jednotky s největším množstvím stížností. Nováčci přitom mají jen omezené možnosti podat stížnost nebo kontaktovat okolí. Za velký problém kancelář označuje mobilizaci drogově závislých. Současně podle ní nelze tak rozsáhlý pluk účinně kontrolovat.
Zápal plic
Nejčastější oficiální příčinou smrti nováčků byl – stejně jako u Semenova – zápal plic. Podle serveru však přinejmenším za částí případů stojí bití, týrání a zanedbaná zdravotní péče.
Babel shromáždil přes třicet svědectví mobilizovaných vojáků, jejich příbuzných i bývalých instruktorů. Ti popisují fyzické tresty – například svazování lepicí páskou, držení v izolaci či bití pažbami zbraní a vojenskými botami. Podle některých svědků se nejtvrdší zacházení týkalo zejména lidí se závislostí na drogách, kteří navíc byli odvedeni do armády navzdory zdravotním problémům i rizikům pro sebe i pro ostatní.
„Zabili ho. Týrají tam všechny. Skela znamená smrt,“ řekla serveru například Olesja Piskunová, sestra jednoho ze zesnulých. Podle pluku trpěl zápalem plic a během pokusu o útěk spadl z borovice. Později zemřel v nemocnici na následky vnitřního krvácení. Piskunová ale tvrdí, že jí bratr před smrtí opakovaně říkal, že ho v pluku bijí.
Další svědci hovoří o lidech připoutaných ke sloupům v ubikacích nebo o nováčcích s psychickými problémy, kteří místo lékařské péče čelili násilí.
Jeden z diskutovaných případů se týká Volodymyra Cukanova, u kterého policie vyšetřuje podezření, že zemřel po brutálním zbití. V souvislosti s jeho smrtí byl obviněn mladší seržant pluku. Ten nejprve vinu připustil, později však svou výpověď změnil a tvrdí, že muže pouze zneškodnil během incidentu se zbraní.
Pozornost vzbudily i další případy. Rodiny několika zemřelých mužů tvrdí, že na tělech svých příbuzných viděly modřiny, poranění nebo zlomeniny, které podle nich neodpovídají oficiálním verzím událostí o smrti na zápal plic. Někteří svědci zase popisují atmosféru strachu, v níž se nováčci báli stěžovat si vojenské policii nebo nadřízeným. Ti, kteří z pluku utekli, zase nemohou oficiální stížnost nebo obvinění podat.
Redakce rovněž získala anonymní svědectví o tom, že v jednotce byli drženi i mobilizovaní s HIV, tuberkulózou či hepatitidou C, aniž měli přístup k potřebným lékům. Většina mobilizovaných, s nimiž Babel hovořil, tvrdí, že ve skutečnosti žádnou plnohodnotnou vojenskou lékařskou prohlídku ani neabsolvovala a v odvodních centrech pouze obdržela potvrzení o způsobilosti.
Reakce Skely
Na investigaci serveru reagovalo i vedení Skely. Vyjádřilo soustrast rodinám zemřelých, odmítlo však zobecňování jednotlivých případů.
Podle představitelů pluku se 18 z 26 zmíněných úmrtí odehrálo v nemocnicích nebo během převozu do nich a souviselo s nemocemi či špatným zdravotním stavem mobilizovaných. K tvrzením o sebevraždách pluk uvedl, že policie prověřila informace a zjistila, že šlo o jednotlivé případy z různých částí jednotky za období šesti měsíců.
Pluk uvedl, že má zájem všechny podobné případy vyšetřovat a trestat. „Skutečně nás rozčiluje, že se snažíme vybudovat fungující jednotku, ale kvůli určitým problémům máme tak špatnou pověst,“ řekl mluvčí pluku.
Drsný bič
Podle některých vojenských pozorovatelů je nicméně část svědectví nutné posuzovat opatrně.
Zdroj serveru Aktuálně.cz z jedné z elitních jednotek ukrajinské armády, který se s vojáky Skely občas potkával, k reportáži Babelu uvedl: „Je to pravda promíchaná s polopravdou a často i se lží. Pluk byl původně formován jako útočná jednotka pro motivované vojáky, jenže prošvihli ten správný čas, motivovaní vojáci došli, a tak tam začali posílat kdekoho.“
Zdroj dodal, že „pro průseráře a nemakačenka je tam bič a dost drsný. Ano, dějí se tam ošklivé věci. Nakládačku tam leckdo nejspíš dostal, ale už zapomněli dodat, že se před tím třeba ožral a pak vytáhl samopal“.
Šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno, který na Ukrajině od začátku války strávil mnoho času, dodal, že fyzické tresty jsou v ukrajinské armádě běžné, a to jak ze strany důstojníků, tak spolubojovníků.
„Jeden velitel mi popsal systém: ‚Když někdo neplní úkoly, nejprve ho napomenu, potom mu strhnu část platu, a když ani to nepomůže, dostane přes hubu.‘ Jinak prý podle něj nejde ve válečných podmínkách udržet disciplínu, zvláště když i mezi vojáky jsou všelijaké existence,“ uvádí Zrno a dodává, že „v některých jednotkách nemusí vojáky bít, protože stačí pohrozit převelením do Skely“.
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