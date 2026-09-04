Skandál v Německu. Syřan recituje z Koránu a nemusí pracovat, úřady se ho bojí

Když zrovna hlasitě nerecituje z Koránu, tiše si v něm čte. Práci nemá a úřad práce ji po něm ani nechce. Syřan Amer většinu dne prochází centrem města Witten s reproduktorem a recituje korán, často už od čtyř hodin ráno. A od státu dostává každý měsíc 600 euro. Pracovat odmítá a úřady se ho bojí. „Neměly by se provokovat potenciálně nebezpečné situace,“ stojí v dokumentech úřadu práce.
Amer G. vyvolává ve Wittenu hlasitým předčítáním z Koránu stížnosti už celé roky. Obyvatele budí ze spánku mnohdy už kolem čtvrté hodiny ranní. Policie i městský úřad se jeho případem zabývají už dlouhou dobu, ale jsou bezradné.
Podle informací deníku Bild si Amer navíc vydobyl exkluzivní postavení. Zatímco ostatní nezaměstnaní musejí alespoň předstírat snahu o sehnání práce, v jeho případě na to úřady rezignovaly.
Podle deníku se ve spisech úřadu práce ze srpna 2023 nachází poznámka, že zprostředkování práce se vzhledem k jeho „minulosti a zázemí“ nejeví jako možné. „Neměly by se provokovat potenciálně nebezpečné situace,“ stojí v dokumentech. Na základě toho byl G. vyřazen z běžného procesu aktivace uchazečů o zaměstnání.
Zatímco jiní příjemci dávek musejí docházet na schůzky, absolvovat rekvalifikační opatření nebo se zabývat nabídkami práce, tato povinnost u Amera G. odpadá.
Mladý muž je navíc v podmínce, jeho žena a děti žijí v domě pro oběti domácího násilí.
Ministerstvo práce ale považuje takový postup za nepřípustný. Vyřadit člověka ze zprostředkování práce pouze na základě možného rizika či nebezpečnosti je podle ministerstva „protiprávní a zákon s tím nepočítá“. Ke konkrétnímu případu Amera G. se nicméně resort nevyjádřil.
Místní úřad práce okresu Ennepe-Ruhr se z důvodu ochrany osobních údajů odmítl vyjádřit.
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