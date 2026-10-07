Skandál v europarlamentu: Izraelská vlajka skončila na zemi. Europoslankyně ji přirovnala k ruské

V Evropském parlamentu vypukl spor kvůli izraelské vlajce. Předsedkyně parlamentu Roberta Metsolová uvedla, že jedna z europoslankyň byla zachycena při jejím shození a poškození výstavy ke třetímu výročí teroristických útoků Hamásu ze 7. října 2023. Francouzská krajně levicová europoslankyně zachycená na videu, Rima Hassanová, to odmítá.
„Bereme to velmi vážně,“ ujistila v úterý předsedkyně parlamentu Metsolová, podle níž byla europoslankyně zachycena v pondělí na videu, jak „zřejmě poškodila“ výstavu. Metsolová uvedla, že izraelská vlajka skončila na zemi a převržena byla také vlajka Evropské unie. Parlament podle ní přijímá „všechna příslušná opatření“.
„Nemůžeme tolerovat poškozování majetku ani jednání, které by mohlo být vnímáno jako zastrašování,“ prohlásila Metsolová podle deníku Politico.
Hassanová ale událost popisuje jinak. „Při odchodu jsem sundala izraelskou vlajku z jejího držáku,“ uvedla v úterý večer na síti X. Vlajka EU podle ní spadla kvůli ztrátě rovnováhy. „Žádná vlajka nebyla pošlapána, poškozena ani vyhozena,“ tvrdí Hassanová. V plénu pak dodala: „Evropské vlajky jsem se nedotkla.“
Svůj krok označila za politický protest proti přítomnosti izraelské vlajky v Evropském parlamentu. Kritizovala přitom podle svých slov „probíhající genocidu, porušování mezinárodního práva a tyto neustálé a nesnesitelné dvojí standardy“.
Hassanová svůj postoj přirovnala k válce na Ukrajině. „Nikdy by nebyl připuštěn ruský prapor do prostor instituce,“ uvedla. Podle ní přitom Izrael, který označila za stát těžící z „naprosté beztrestnosti“, na půdě parlamentu vlastní vlajku mít může.
Do sporu se už předtím vložil francouzský europoslanec François-Xavier Bellamy. Tvrdil, že Hassanová shodila na zem izraelskou i evropskou vlajku, a vyzval k jejímu potrestání. Místopředsedkyně parlamentu Pina Picciernoová ji obvinila, že po vlajkách šlapala.
Hassanová připouští pouze odstranění izraelské vlajky. „Evropské vlajky jsem se nedotkla,“ zopakovala.
Hassanová, která se narodila v Sýrii, má palestinský původ a je výraznou propalestinskou aktivistkou a ostrou kritičkou Izraele. Do Evropského parlamentu byla zvolena v roce 2024 za francouzskou krajně levicovou stranu Nepoddajná Francie.
Výstava připomíná útok Hamásu ze 7. října 2023, při němž bylo v Izraeli zabito přibližně 1200 lidí a dalších 251 bylo zajato jako rukojmí.
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