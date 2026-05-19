Sjezd sudetských Němců je podle bavorského premiéra Södera nabídkou ke smíření

Sjezd sudetských Němců byl vždy nabídkou ke smíření s Čechy a letos to platí obzvlášť. Na tiskové konferenci po jednání bavorské vlády to v úterý řekl zemský premiér Markus Söder, který se o víkendu sjezdu v Brně zúčastní. Söder lituje, že z Česka na adresu této akce zazněly radikální odmítavé hlasy.
"Sudetoněmecký sjezd je jako vždycky, ale tentokrát obzvlášť, nabídkou ke smíření, k soužití," uvedl Söder. Podle něj je sjezd, který se letos poprvé uskuteční v Česku, pod drobnohledem a je s ním spojeno velké očekávání.
Bavorský premiér řekl, že porozumění mezi Čechy a sudetskými Němci je v současnosti tak hluboké, že v posledních letech na sjezdu zněla česká hymna a promlouvali čeští politici. "O to víc je škoda, že teď zaznívají radikální hlasy," dodal s odkazem na vyhrocenou debatu v Česku. "Nereagujeme stejně, ale dál podáváme ruku ve snaze o poklidnou spolupráci," dodal.
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Stejnojmenná iniciativa sudetské Němce do moravské metropole loni pozvala. Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků.
Česká Poslanecká sněmovna se z podnětu vládního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) minulý čtvrtek postavila proti konání sjezdu v Česku. Hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů organizátory vyzvala, aby od pořádání akce v moravské metropoli ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se jednání dolní komory na protest nezúčastnili.
Předák sudetských Němců Bernd Posselt k hlasování řekl, že to byla fraška a karikatura parlamentarismu. On i organizátoři festivalu Meeting Brno také zdůraznili, že sudetoněmecká akce se přesto uskuteční.
Bavorský premiér je tradičně patronem sudetských Němců, kteří jsou od roku 1954 považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska. Kromě Södera se do Brna chystá také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt a řada dalších německých a rakouských politiků. Söder se po účasti na sjezdu setká na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem, který v pondělí udělil záštitu festivalu Meeting Brno.
Hrál jsem ping-pong, hokej, házenou... A pak jsem vyhrál ve fotbale Ligu mistrů!
Všestrannost a vášeň. To je recept, jak se dostat z malé české vesnice až do top evropského fotbalového velkoklubu. Vladimír Šmicer, rodák z Verneřic u Děčína, dokonce dokráčel po této cestě k vítězství s Liverpoolem v Lize mistrů.
Evropský řád za zásluhy. Merkelová převzala ocenění za přínos k evropské integraci
V Evropském parlamentu ve Štrasburku se poprvé předával tzv. Evropský řád za zásluhy. Dostali ho bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, moldavská prezidentka Maia Sanduová nebo skupina U2. Z řad českých europoslanců ale zaznívaly pochybnosti, jakou váhu ocenění ve skutečnosti má.
„Zemřelo jich více než 60, už nemůžeme čekat." Odbornice vyzývá k posílení ochrany ohrožených dětí
Případ tříleté Viktorky, kterou úřady vydaly od pěstounů jejím vlastním rodičům a následně ji její otec zavraždil, nejen otřásl Českem, ale ukázal ještě něco mnohem závažnějšího. Systém pomoci dětem z problémových rodin – například otec Viktorky bral drogy –, má velké mezery. A Viktorka není zdaleka jediná oběť. Odborníci bijí doslova na poplach a vyzývají politiky, aby systém konečně zlepšili.
V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem, 15 lidí se zranilo
V pražských Záběhlicích se v úterý dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři zraněné rozvezli do nemocnic. Na síti X to uvedla záchranná služba. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu.