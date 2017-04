Severní Irsko koketuje po brexitu se znovusjednocením s Dublinem. Je to hra s ohněm, varují experti

před 1 hodinou

Odchod Velké Británie z Evropské unie spustil v zemi sérii vnitropolitických otřesů. Na základě tzv. brexitu žádají nezávislost na Londýnu Skotové a chtějí o ní rozhodnout v pořadí již v druhém referendu. Intenzivněji se taky začalo v Británii skloňovat i odtržení Severního Irska a jeho znovuspojení se samostatnou Irskou republikou. Rozdělení z roku 1921 by se podle Dublinu mohlo brzy stát minulostí. Severní Irsko ale zatím váhá a experti varují před novými násilnostmi.

Dublin/Belfast - Zeleno-bílo-žlutá irská vlajka zahalila na nedávném pohřbu rakev Martina McGuinnesse, ačkoliv v samostatném Irsku nežil a nebyl tam ani pochován.

Bývalého předáka Irské republikánské armády (IRA), která desetiletí bojovala v Severním Irsku proti nadvládě Londýna, doprovodili přátelé a příbuzní na poslední cestu v Londonderry.

V Severním Irsku, tedy ve Velké Británii.

McGuinness nejdřív se zbraní v ruce a pak skrze vyjednávání bojoval v Brity ovládaném Severním Irsku za sjednocení Irů. Nedočkal se ho.

Současný odchod Velké Británie z Evropské unie ale může jeho sen o sjednoceném Irsku paradoxně vrátit zpět do hry.

Chceme zůstat v EU

Nálady v Severním Irsku jsou totiž na rozdíl od zbytku Británie proevropské. Většina obyvatel (56 procent) hlasovala loni v referendu proti brexitu.

Hranice britského Severního Irska s Irskou republikou je od Velkopáteční mírové dohody a ukončení násilí v roce 1998 nehlídaná a volně prostupná.

Je to taky jediná pozemní britská hranice. Až Spojené království vystoupí z Evropské unie, ocitne se samostatná Irská republika paradoxně na vnější hranici Evropské unie.

Brexit tak nemusí jen oddělovat a trhat. Vedle odchodu Britů z EU a možného odtržení Skotska se tak stále více začíná skloňovat i možné sjednocení Irska - po vzoru Německa z roku 1990.

Irský premiér Enda Kenny už lobbuje za to, aby hranice mezi republikou a Severním Irskem byla dál prostupná. I za to, aby se Severní Irsko mohlo vrátit bez zdlouhavých procedur zpět do Evropské unie - pokud se v budoucnu rozhodne pro znovusjednocení s Irskou republikou.

"Připojení východního Německa k západnímu Německu a tím k Evropské unii (tehdy se blok nazýval Evropská společenství - pozn. red.) po pádu berlínské zdi bychom měli brát jako precedens," prohlásil irský premiér Kenny nedávno v Bruselu.

Rozdělení od roku 1921

Za čtyři roky si Irové připomenou stoleté výročí rozdělení svého ostrova. Hranice mezi nezávislou Irskou republikou a Severním Irskem, kontrolovaným Brity od roku 1921, pořád existuje.

Řada dalších věcí se ale zásadně změnila. Násilí mezi proirskými katolíky a probritskými protestanty v Severním Irsku po uzavření míru v roce 1998 zmizelo.

V kdysi horkém regionu se taky mění demografické složení populace. Proirských katolíků přibývá a protestantů, spojovaných tradičně s Londýnem, naopak ubývá.

Síly už jsou teď v Severním Irsku skoro vyrovnané. Poměr obou komunit je aktuálně 45 procent (katolíci) a 48 procent (protestanti). Nálady mezi lidmi jsou k případnému sjednocení se zbytkem irského ostrova daleko vstřícnější.

Projevuje se to i ve volbách.

Nebývalý úspěch zaznamenala v nedávném hlasování do severoirského parlamentu strana Sinn Féin, bývalé politické křídlo Irské republikánské armády (IRA), prosazující spojení s Dublinem.

Vznikne sjednocené Irsko?

Severoirští unionisté neboli zastánci setrvání ve Velké Británii se ale nevzdávají.

62letý předseda probritské Progresivní unionistické strany Billy Hutchinson řekl deníku The Guardian rezolutně: "Během mého života se to nestane."

Expert na britskou historii z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Martin Kovář nevěří, že by v Severním Irsku získala myšlenka sjednocení ostrova dostatečnou podporu.

"Na loajalitě drtivé většiny obyvatel Severního Irska vůči Velké Británii brexit nic nezmění," říká Kovář.

Zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně Jiří Hošek nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že krveprolití z minulosti nejsou v regionu ještě úplně zapomenuta.

"Je tam pořád obrovské množství zbraní. K možným násilnostem proto není zase tak daleko a konflikt může propuknout znovu. I když už ne v takové míře jako v sedmdesátých letech minulého století," uzavřel Hošek.

autor: Martin Novák

