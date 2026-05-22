22. 5. Emil
Situaci bereme vážně. Bělorusko je hrozba, říká vysoký ukrajinský důstojník

Zuzana Marková

Ukrajinská televizní stanice Kanál 24 přinesla rozhovor s jedním z nejuznávanějších ukrajinských vojenských důstojníků a zástupcem vedoucího prezidentské kanceláře Pavlem Palisou. Řeč přišla nejen na potenciální hrozbu ze sousedního Běloruska, ale i na aktuální situaci na bojišti nebo rostoucí schopnosti ukrajinské armády.

Zelensky Held a Joint Phone Call with European Leaders and the NATO Secretary General - Paris
Na fotografii z 1. prosince 2025 je zachycen plukovník Pavlo Palisa během společného telefonického hovoru s evropskými lídry a generálním tajemníkem NATO. Foto: Reuters
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v polovině května prohlásil, že se jeho země připravuje na válku – mimo jiné zaváděním systému rotační mobilizace, která by měla armádu udržet v trvalé pohotovosti.

„Situaci bereme vážně. Dokud bude v Bělorusku u moci režim loajální Putinovi, budeme ho považovat za potenciální hrozbu,“ komentuje události posledních dní Palisa.

Mezitím v Rusku nadále probíhá mobilizace. Její cíle se ale nedaří naplnit, upozorňuje host Kanálu 24. Zvlášť obtížné je pro Ruskou federaci zajistit nábor do technologicky vyspělých složek, které kladou na brance vyšší nároky.

Od začátku letošního roku přitom vzrostly jak federální, tak regionální jednorázové platby za podpis vojenských kontraktů v průměru o 25 procent. I tak se však Rusové nadále potýkají s nedostatkem personálu.

„Bohužel zatím ne v takové míře, abychom mohli tuto slabinu plně využít,“ dodává Pavlo Palisa.

Přesto ale podle něj současná situace na bojišti – kterému dominují drony – poskytuje důvod k opatrnému optimismu. „Je patrný trend postupného přebírání iniciativy. (…) Ruské síly sice stále dosahují omezených taktických úspěchů, ale za mimořádně vysokou cenu.“

Ruské ztráty se zdvojnásobily

Z analýzy prvního čtvrtletí letošního roku na bojišti prý vyplývá, že v některých směrech se oproti loňsku ruské ztráty na každý dobytý kilometr čtvereční zdvojnásobily. V některých sektorech byl nárůst dokonce ještě vyšší.

Také na základě této analýzy se Palisa domnívá, že kýženého dobytí administrativních hranic Doněcké oblasti Rusové do září nedosáhnou. „Ve skutečnosti se spíše přikláním k názoru, že toho nedosáhnou ani do konce roku,“ upřesňuje.

Naučte se od nás moderní válku

Zkušený ukrajinský důstojník věří, že hluboké údery na ruské území, které se Ukrajincům v poslední době daří realizovat, vytváří na Rusko nejen ekonomický, ale i psychologický tlak.

Obyčejní Rusové si podle něj totiž zřejmě také začnou klást otázky ohledně deklarovaných úspěchů jejich armády na bojišti. „Když lidé uvidí, že neexistují skutečná vítězství, méně z nich možná bude ochotno podepisovat vojenské kontrakty.“

Rostoucí schopnosti ukrajinských obranných sil v průběhu války dokazují, že „i během mimořádně obtížného období, za extrémně náročných podmínek a tváří v tvář velmi schopnému protivníkovi se Ukrajina nadále přizpůsobuje, učí a posiluje své schopnosti,“ zdůrazňuje Palisa.

Také díky tomu země dostává rostoucí počet žádostí od zahraničních partnerů, které by šly shrnout jednou větou: „Naučte nás vést moderní válku.“

"Už jsem ho pozval," řekl generální tajemník NATO Mark Rutte k pozvání Zelenského. "Bude tam," dodal.
ŽIVĚ Zelenskyj přijede na summit NATO v Ankaře, oznámil Rutte

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na tiskové konferenci po pátečním zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. Šéf aliance už v minulosti uvedl, že summit v Ankaře se zaměří hlavně na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější.

Nad hlavami demonstrantů vlály české vlajky, objevily se transparenty proti landsmanšaftu i na podporu Benešových dekretů.
ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestuje. Södera čeká ožehavá mise

Sjezd sudetských Němců, který v pátek začal v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně.

Protesty před americkou ambasádou v Havaně. Foto z 22. května 2026.
Tisíce Kubánců vyšly do ulic. Kvůli obvinění Castra protestují proti Spojeným státům

Tisíce Kubánců v pátek vyrazily v Havaně demonstrovat proti Spojeným státům, které tento týden obvinily dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra z vraždy kvůli sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v únoru 1996. Do protestu se zapojilo i vedení země včetně prezidenta Miguela Díaze-Canela, napsala agentura Reuters. Sám čtyřiadevadesátiletý Castro nedorazil.

Premiér Andrej Babiš (ANO).
Stát uvažuje o prodeji Explosie, výnos by podle Babiše mohl být velmi vysoký

Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. V pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.

