Situaci bereme vážně. Bělorusko je hrozba, říká vysoký ukrajinský důstojník

Ukrajinská televizní stanice Kanál 24 přinesla rozhovor s jedním z nejuznávanějších ukrajinských vojenských důstojníků a zástupcem vedoucího prezidentské kanceláře Pavlem Palisou. Řeč přišla nejen na potenciální hrozbu ze sousedního Běloruska, ale i na aktuální situaci na bojišti nebo rostoucí schopnosti ukrajinské armády.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v polovině května prohlásil, že se jeho země připravuje na válku – mimo jiné zaváděním systému rotační mobilizace, která by měla armádu udržet v trvalé pohotovosti.
„Situaci bereme vážně. Dokud bude v Bělorusku u moci režim loajální Putinovi, budeme ho považovat za potenciální hrozbu,“ komentuje události posledních dní Palisa.
Mezitím v Rusku nadále probíhá mobilizace. Její cíle se ale nedaří naplnit, upozorňuje host Kanálu 24. Zvlášť obtížné je pro Ruskou federaci zajistit nábor do technologicky vyspělých složek, které kladou na brance vyšší nároky.
Od začátku letošního roku přitom vzrostly jak federální, tak regionální jednorázové platby za podpis vojenských kontraktů v průměru o 25 procent. I tak se však Rusové nadále potýkají s nedostatkem personálu.
„Bohužel zatím ne v takové míře, abychom mohli tuto slabinu plně využít,“ dodává Pavlo Palisa.
Přesto ale podle něj současná situace na bojišti – kterému dominují drony – poskytuje důvod k opatrnému optimismu. „Je patrný trend postupného přebírání iniciativy. (…) Ruské síly sice stále dosahují omezených taktických úspěchů, ale za mimořádně vysokou cenu.“
Ruské ztráty se zdvojnásobily
Z analýzy prvního čtvrtletí letošního roku na bojišti prý vyplývá, že v některých směrech se oproti loňsku ruské ztráty na každý dobytý kilometr čtvereční zdvojnásobily. V některých sektorech byl nárůst dokonce ještě vyšší.
Také na základě této analýzy se Palisa domnívá, že kýženého dobytí administrativních hranic Doněcké oblasti Rusové do září nedosáhnou. „Ve skutečnosti se spíše přikláním k názoru, že toho nedosáhnou ani do konce roku,“ upřesňuje.
Naučte se od nás moderní válku
Zkušený ukrajinský důstojník věří, že hluboké údery na ruské území, které se Ukrajincům v poslední době daří realizovat, vytváří na Rusko nejen ekonomický, ale i psychologický tlak.
Obyčejní Rusové si podle něj totiž zřejmě také začnou klást otázky ohledně deklarovaných úspěchů jejich armády na bojišti. „Když lidé uvidí, že neexistují skutečná vítězství, méně z nich možná bude ochotno podepisovat vojenské kontrakty.“
Rostoucí schopnosti ukrajinských obranných sil v průběhu války dokazují, že „i během mimořádně obtížného období, za extrémně náročných podmínek a tváří v tvář velmi schopnému protivníkovi se Ukrajina nadále přizpůsobuje, učí a posiluje své schopnosti,“ zdůrazňuje Palisa.
Také díky tomu země dostává rostoucí počet žádostí od zahraničních partnerů, které by šly shrnout jednou větou: „Naučte nás vést moderní válku.“
