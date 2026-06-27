Situace ve Venezuele je čím dál zoufalejší, lidé hlásí nedostatek záchranářů

Situace ve Venezuele je s každou hodinou zoufalejší, lidé třetí den po dvou silných zemětřeseních prohledávají sutiny zřícených budov a bytových domů s vědomím, že čas na nalezení přeživších se krátí. Venezuelané si stěžují na nedostatečnou reakci vlády a absenci záchranářů.
Po svých příbuzných lidé často pátrají sami. Pod troskami je uvězněno nejméně 172 lidí, uvedl v pátek předseda parlamentu Jorge Rodríguez. Pohřešuje se jich však více než 51 tisíc, zatímco bilance mrtvých činí nejméně 920, uvedla agentura AP.
Obyvatelé hlásí, že v nejhůře postižených oblastech zaznamenali jen málo záchranných týmů a potřebné těžké techniky navzdory snaze vlády vyvolat dojem, že na katastrofu reaguje důrazně. Úřady omezily přístup do severního státu La Guaira, který byl nejvíce zasažen, a kontrolu převzala armáda. Cílem opatření je podle nich zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci.
Humanitární organizace považují prvních 48 až 72 hodin od zemětřesení za klíčové okno pro záchranu lidí, kteří jsou ještě naživu. Toto časové rozmezí se může prodloužit, pokud mají lidí uvěznění pod sutinami přístup k vodě a jídlu.
Ve státě La Guaira, severně od Caracasu, Nazareth Jimenezová s pláčem pozorovala, jak se její sousedé s pomocí kladiv a elektrického nářadí snaží rozbít kusy betonu z budovy, z níž zbyla jen hromada trosek. S úzkostí čekala, zda se její sourozenci, neteře, synovci a přátelé, dostanou ven živí.
„Voláme o pomoc“
„Panebože, jak je dostaneme ven?“ zamumlala žena. „Voláme vlády a země po celém světě o pomoc,“ řekla AP. Podle ní jsou potřeba stroje schopné odklízet trosky po zřícených budovách. „Lidé jsou tam ještě naživu,“ dodala.
Kvůli narušení komunikací se sociální sítě a internetové rejstříky staly pro mnoho Venezuelanů klíčovými nástroji při hledání informací o pohřešovaných příbuzných. Vláda zveřejňuje pouze omezené statistické údaje. Lidé proto zveřejňují digitální letáky s fotkami svých blízkých ve skupinách v aplikaci WhatsApp, na platformě Facebook či X, kterou vláda v zemi na žádost OSN zpřístupnila.
Dvojice zemětřesení o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhla severozápad země ve středu večer místního času. Epicentra se nacházela u města Morón. Počet zraněných v pátek činil více než 3300. Úřady uvedly, že zachránily 243 lidí.
Vojáci rozdávali přeživším v La Guaiře potraviny a vodu a prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová uvedla, že její vláda v „těchto kritických hodinách pro záchranu lidí“ organizuje komplexní záchrannou akci. Uvítala příjezd zahraničních záchranných týmů a humanitární pomoci do země a dodala, že další pomoc je na cestě. Obyvatelé při tom hlásili, že poskytnutá pomoc je pouze zlomkem toho, co potřebují.
Katastrofa je pro Rodríguezovou zásadní zkouškou. Bývalá viceprezidentka se ujala prezidentského úřadu v lednu po únosu tehdejšího prezidenta země Nicoláse Madura Spojenými státy. Venezuela se dlouhodobě potýká s ekonomickou nestabilitou a řada lidí zpochybňuje legitimitu politického hnutí, v jehož čele Rodríguezová stojí. Rodríguezová od svého nástupu do funkce spolupracuje s Washingtonem a země usilují o normalizaci vztahů.
USA vyčlenily na pomoc Venezuele humanitární pomoc ve výši 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun) a do země vyslaly záchranné týmy z Virginie, Kalifornie a Floridy. Záchranné týmy do latinskoamerické země vyslala řada zemí. Česko tam posílá sedm desítek záchranářů a osm cvičených psů ze specializovaného týmu USAR na vyprošťování lidí ze sutin. Odletět by měli dnes před polednem.
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