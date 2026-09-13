„Situace se zhoršuje.“ Ruský dron zničil český sklad na Ukrajině, zkázu potvrzují fotky

Rusové zničili českým dobrovolníkům sklad humanitární pomoci v ukrajinském Mykolajivu. Zasáhli ho kamikaze dronem, oznámila v sobotu organizace Koridor UA. Při útoku nebyl naštěstí nikdo zraněn, požár si ale vyžádal velké materiální škody. „Situace se stále zhoršuje a je mnohem těžší, než byla před několika měsíci nebo před rokem,“ uvedla jedna z dobrovolnic. Plánuje se sbírka na obnovu skladu.
Útok přišel už ve středu 9. září po poledni, z bezpečnostních důvodů o něm ale Češi nemohli hned informovat. Předčasné zveřejnění by totiž mohlo fatálně ohrozit záchranné a evakuační práce. Rusové mnohdy útočí na stejné místo dvakrát – třeba v momentě, kdy jsou už na místě hasiči a další záchranáři.
„Přestože došlo ke značným materiálním škodám, nikdo z našich ani cizích pracovníků nebyl zraněn,“ uvedli zástupci organizace Koridor UA, která zajišťuje humanitární pomoc na Ukrajině.
Během útoku byli všichni pracovníci v bezpečné vzdálenosti. „Byl slyšet strašně těžký zvuk motoru, jako kdyby se na vás řítilo letadlo – ne bzučení dronu, jak to normálně bývá. Byla jsem nedaleko, když přišla dutá hlasitá rána, která vším otřásla. Vůbec nepoznáte, jestli to trefilo vás, nebo budovu vedle,“ popsala okamžik jedna z dobrovolnic.
Ničivé zbraně podle íránské šablony
Rusové tentokrát měli použít nový typ dronů s proudovými motory s označením Geran 3, Geran 4 a Geran 5. Ty designově vycházejí z íránských šáhidů. Z úlomků dronů, které pracovníci organizace na místě nalezli, mělo být patrné, že dron byl vyroben mezi 20. a 28. srpnem 2026.
„Na některých jeho částech byly viditelné popisky a data z montážních linek. To potvrzuje, že Rusko nedisponuje velkými zásobami těchto dronů, ale také to něco vypovídá o prodlevě způsobené dopravou z výrobní linky k nasazení. Ta je překvapivě krátká,“ konstatoval Koridor UA.
Dron zasáhl střechu a vchod do skladu, požár se následně rozšířil a zachvátil celou budovu. Betonový strop haly nicméně zabránil jejímu úplnému zřícení. V současné době už byly ukončeny záchranné a evakuační práce, nyní se sčítají škody.
„Zhoršuje se to“
Podle dobrovolníků i obyvatel Mykolajivu došlo v posledních týdnech k výraznému nárůstu intenzity útoků, které cílí na civilní a kritickou infrastrukturu – ve dne i v noci. Jen v den útoku na sklad organizace zemřeli při ostřelování města celkem čtyři civilisté.
„Situace se stále zhoršuje a je mnohem těžší, než byla před několika měsíci nebo například před rokem. V něčem to připomíná začátek války v roce 2022, protože lidé mají mnohem větší strach. Rusové se už ani neschovávají za řeči, že útočí jen na vojenské cíle – vlastně už vůbec nepopírají, že budou útočit na obchody, sklady a logistiku, aby lidi uvrhli do krize,“ popisuje další pracovnice Koridoru UA z Mykolajiva.
Organizace zdůrazňuje, že jde v pořadí o druhou českou neziskovou iniciativu, jejíž sklad byl na Ukrajině přímo zasažen ruským útokem – poprvé byl 16. října 2023 zasažen sklad organizace Člověk v tísni v Doněcké oblasti.
Přichází krutá zima
Všem dotčeným pracovníkům byla neprodleně zajištěna psychologická podpora a krizová intervence. Organizace chce v Mykolajivu i nadále pokračovat ve své humanitární činnosti, v plánu je zajištěné nových skladových prostor a obnova distribučního programu. Právě proto spouští sbírku na pokrytí škod způsobených ruským útokem.
„Chceme vyzvat lidi, aby i nadále pomáhali a podporovali Ukrajinu, protože se blíží další krutá zima, na kterou Ukrajina bohužel není a ani nemůže být dobře připravena,“ konstatoval Matouš Bláha, ředitel Koridoru UA.
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