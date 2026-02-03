Přeskočit na obsah
Benative
3. 2. Blažej
Zahraničí

Situace se otočila. Rusové nasadili obávanou speciální jednotku a likvidují operátory

Záběry zásahů elitní dronové jednotky Rubikon

Eliška Novotná
Ukrajinští piloti dronů, kteří dříve s téměř naprostou převahou decimovali ruské jednotky, se nyní sami stali lovnou zvěří. Ruská armáda nasadila obávanou speciální jednotku Rubikon, která využívá sofistikované technologie a vlastní flotilu „lovců“ k vyhledávání a zabíjení operátorů až deset kilometrů za frontovou linií.

Zatímco začátek války se pro ukrajinskou armádu nesl ve znamení dominance v používání dronů, situace se v poslední době dramaticky změnila. Pod tlakem bojů začalo Rusko masivně inovovat a vytvořilo specializovanou jednotku Rubikon, která podle analýzy Financial Times disponuje přibližně pěti tisíci lidmi a především obrovskými finančními zdroji.

„Pilota dronu nahradíte jen těžko“


To, že se situace na bojišti obrátila, potvrzuje i zkušený operátor Dmytro, který byl před válkou úspěšným rapperem. Zatímco dříve mohl v relativním bezpečí bunkru útočit na ruské vojáky, nyní se sám musí skrývat před ruskými drony a v případě nouze střílet na útočné letouny puškou nad hlavou, aby se zachránil. „Dron se dá snadno nahradit, ale pilota nahradíte jen těžko,“ vysvětluje Dmytro, proč se operátoři stali prioritním cílem.

I podle Artema Kariakina, ukrajinského vojáka operujícího u strategického Pokrovsku, je Rubikon v současnosti hlavním problémem ukrajinské obrany. Jednotka se kromě likvidace pilotů zaměřuje i na ničení logistiky – útočí na vozidla a zásobovací roboty až 10 kilometrů za frontou. Zároveň slouží jako výzkumné a školící středisko - své poznatky tak může okamžitě předávat dalším ruských útvarům. 

Hra na kočku a myš 

Síla Rubikonu spočívá v jeho flexibilitě. Na rozdíl od zbytku ruské armády, která často podléhá složité byrokracii, funguje Rubikon jako dynamické centrum pro vývoj a analýzu taktiky. Dokáže tak reagovat na změny na frontě stejně rychle jako ukrajinské dobrovolnické týmy.

V současné fázi války jsou drony zodpovědné za 70 až 80 % všech vojenských ztrát. Boj o ovládnutí oblohy se tak přenesl do sféry fyziky a technologií. Expert Tom Withington pro FT popsal tento střet jako neustálou „hru na kočku a myš“, kde obě strany využívají rušičky k lokalizaci vysílačů nebo se snaží nabourat do kamerových přenosů protivníka. Rubikon má však díky počtu lidí výhodu v tom, že může pracovat v nepřetržitém provozu a střídat týmy každých pět hodin, zatímco ukrajinské jednotky trpí extrémním vyčerpáním.

Nová pravidla přežití: Ticho a maskování

Ukrajinci na sílu Rubikonu reagují zvýšenou opatrností a zakládáním vlastních „antidronových buněk“. Piloti musí neustále měnit startovací pozice, maskovat své antény a dodržovat přísnou disciplínu, protože i jediný neopatrný pohyb může prozradit jejich úkryt.

Nová pravidla pro přežití shrnuje Dmytro jasně: „Buďte pokorní, buďte potichu, maskujte svou pozici a nehýbejte se, když to není nutné.“ Podle analytiků pro Financial Times musí Kyjev nyní vyvinout centralizovaný bitevní plán, aby dokázal čelit této vysoce organizované strategii Moskvy, která se z ukrajinských lekcí poučila až příliš dobře.


