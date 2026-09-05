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Zahraničí

Situace na bojišti se vyvíjí, ale ne ve prospěch Kyjeva, vzkázal Kreml Trumpovi

ČTK
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Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by v jakékoli snaze urovnat konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou měla brát v potaz realitu na bojišti, uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Situace se podle něj neustále mění v neprospěch Kyjeva.

Americký prezident Donald Trump.
Trump v pátek potvrdil, že Witkoff s Kushner poletí jednat o míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení války.Foto: REUTERS – Kylie Cooper
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V rozhovoru v sobotu zveřejněném agenturou TASS se vyjadřoval k očekávané návštěvě vyslanců šéfa Bílého domu Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě. V sobotu se tam chystají jednat o dosažení míru.

„Klíčovou otázkou je, do jaké míry je americká administrativa připravená investovat do nalezení skutečného řešení současné krize vzhledem k realitě na zemi,“ řekl Rjabkov. „Samotná situace se neustále vyvíjí, a to nikoli ve prospěch Kyjeva,“ dodal.

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Trump v pátek potvrdil, že Witkoff s Kushner poletí jednat o míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení války. „Máme nápad, jak dosáhnout míru,“ uvedl. „Vysílám Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, dva skvělé vyjednavače. Odvedli skvělou práci a pošleme je tam, aby viděli, zda se dá udělat ještě něco. Možná je tam dobrá šance,“ řekl Trump.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se od roku 2022 brání ruské invazi, předtím sdělil, že američtí vyjednavači do Kyjeva přijedou v neděli po předchozí návštěvě Moskvy.

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Witkoff a Kushner již několikrát navštívili Moskvu a o jejich cestě do ukrajinské metropole se vyjednávalo několik měsíců, uvedla agentura AFP. Podle ukrajinských médií a zdrojů agentury Reuters se ruská strana snažila Američany od návštěvy Kyjeva odradit.

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