„Situace je znepokojivá." Epidemie eboly v Kongu sílí

Zdravotníci a humanitární organizace na východě Konga varují, že jim docházejí kapacity i vybavení pro zvládání nové epidemie eboly. Situaci podle nich výrazně komplikuje ozbrojené násilí v regionu, kde už tak panuje humanitární krize a masové vysídlení obyvatel, informovala agentura AP.
„Situace je znepokojivá, protože epidemie sílí," uvedl Hama Amado, koordinátor humanitární organizace Alima v Bunii. Podle něj se nákaza šíří do více oblastí a není pod kontrolou. Agentura Reuters informovala, že ebola se rozšířila do provincie Jižní Kivu, stovky kilometrů od původního ohniska.
Zdravotníci upozorňují, že v regionu chybí izolace pro pacienty, ochranné pomůcky i personál. V některých nemocnicích proto lidé s podezřením na ebolu leží na stejných odděleních jako ostatní nemocní. Lékaři navíc pracují se zastaralými ochrannými prostředky.
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že zatím bylo zaznamenáno přibližně 139 podezřelých úmrtí a téměř 600 podezřelých případů nákazy. O víkendu WHO vyhlásila mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví. Pro kmen eboly, který byl aktuálně zaznamenán, zatím není dostupná vakcína ani spolehlivá léčba.
Podle odborníků se epidemie mohla šířit několik týdnů bez odhalení, protože první testy neprokázaly virus eboly – zdravotníci se totiž zaměřili na běžnější kmen. Včasné rozpoznání je přitom pro zvládnutí nákazy klíčové.
Do oblasti města Bunia bylo podle humanitárních organizací dopraveno už téměř 20 tun pomoci, situace však zůstává kritická. V provincii Ituri, která je nyní hlavním ohniskem nákazy, žije více než 920 tisíc vnitřně vysídlených lidí.
Zástupci organizace Lékaři bez hranic upozorňují, že některá zdravotnická zařízení již kapacitně nestačí. „Všechny nemocnice říkají, že mají plno podezřelých případů a nemají kam pacienty umístit," uvedla koordinátorka nouzových programů Trish Newportová.
Nemoc se podle svědectví zdravotníků šíří rychle a příznaky bývají zpočátku zaměňovány například za malárii. Ebola se přenáší kontaktem s tělními tekutinami a její příznaky zahrnují horečku, zvracení, průjem, bolesti svalů a v některých případech i krvácení.
Odborníci varují, že skutečný rozsah epidemie může být větší, než uvádějí oficiální čísla, protože část případů zůstává neodhalená. Situace se tak podle nich může dále zhoršovat, pokud se nepodaří rychle posílit zdravotnickou reakci a bezpečnost v oblasti.
Kvůli epidemii eboly pak Indie a Africká unie odložily summit, který se měl konat příští týden v Dillí. Summit Indie–Afrika Forum se měl uskutečnit v indické metropoli od 28. do 31. května. Nové datum bude oznámeno později, dodala indická vláda. Mezinárodní letiště v Dillí dnes vydalo doporučení pro cestující přilétající z Konga, Ugandy a Jižního Súdánu, které vyzývá, aby se v případě výskytu příznaků nemoci přihlásili místním úřadům.
„S ohledem na vyvíjející se situaci v oblasti veřejného zdraví na kontinentu se obě strany shodly, že by bylo vhodné uspořádat čtvrtý summit Indie–Afrika později," uvedlo indické ministerstvo zahraničních věcí. Indie dodala, že je připravena pomoci africkému Středisku pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) s řešením zdravotní situace.
