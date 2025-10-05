Zahraničí

Situace je kritická, Rusko zavádí drsná opatření. Problémy hlásí i Ukrajina

před 1 hodinou
Rusko se potýká s nejvážnější palivovou krizí za poslední roky. Série ukrajinských útoků drony na ropné rafinerie výrazně narušila produkci benzinu a donutila Moskvu přistoupit k mimořádným opatřením. Situace se mezitím komplikuje i na frontě energetické bezpečnosti Ukrajiny, kde dochází k výpadkům elektřiny v okolí jejích jaderných zařízení.
Ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský prezident Vladimir Putin.

Podle ruských úřadů chybí domácímu trhu zhruba 20 procent měsíční spotřeby benzinu, což odpovídá přibližně 400 tisícům tun. Produkce se v září propadla o více než milion tun, protože nejméně šest rafinerií muselo po útocích zcela nebo částečně zastavit provoz. Agentura Reuters odhaduje, že v srpnu přišel ruský ropný průmysl o 17 procent svých zpracovatelských kapacit a celková prostojová doba rafinerií dosáhla historického rekordu - 23 procent, tedy 6,4 milionu tun.

Kvůli obavám z nedostatku Moskva zakázala export benzinu i nafty do zahraničí, přičemž platnost zákazu nyní platí minimálně do konce roku 2025. Zároveň Rada Eurasijské ekonomické komise rozhodla o zrušení dovozních cel na benzin, naftu i další pohonné hmoty. Bezcelní dovoz bude povolen až do června 2026.

Rusko se přitom už od léta hojně spoléhá na dodávky z Běloruska. V září dovoz meziročně vzrostl o 168 procent, nicméně celkový objem - necelých 100 tisíc tun za tři měsíce - pokrývá jen zlomek domácí poptávky, méně než dvě procenta.

Nejvíce trpí Krym a Dálný východ

Nedostatek nejvíce zasáhl regiony, kde už dříve byly dodávky problematické - především Krym a Dálný východ. Na Ruskem anektovaném Krymu byla proto zavedena přísná regulace: maximálně 30 litrů benzinu na osobu a povinné fixní ceny - 70 rublů za litr benzinu A-92 (přibližně 18 korun), 76 rublů za A-95 a 75 rublů za litr nafty (přibližně 19 korun). Podobné problémy však hlásí i další oblasti, například Kirovská či Nižegorodská.

Situace dopadá i na velké ropné společnosti, nikoliv jen na menší nezávislé pumpy. Velkoobchodní ceny benzinu od začátku roku stouply o více než 40 procent, což přispívá k růstu inflace. Dražší pohonné hmoty se promítají do zdražování dopravy, v zemědělství a logistice, a tím tlačí vzhůru ceny potravin i základních výrobků.

Napjatá situace kolem ukrajinských jaderných elektráren

K energetické krizi v Rusku se přidávají i zprávy z Ukrajiny. Ve čtvrtek ukrajinské ministerstvo energetiky potvrdilo, že bývalá jaderná elektrárna v Černobylu je znovu plně zásobována elektřinou, a to pouhý den poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil výpadek dodávek proudu. Ten trval déle než tři hodiny a byl důsledkem ruského útoku na rozvodnu ve Slavutyči. Nový ochranný kryt nad havarovaným reaktorem číslo čtyři podle správy černobylské zóny funguje normálně.

Mnohem vážnější je však situace v Záporožské jaderné elektrárně, kterou Rusko okupuje od prvních měsíců války, která vypukla v únoru 2022. Zařízení je od úterý zcela odpojeno od ukrajinské elektrické sítě. Šest reaktorů, jež před válkou vyráběly pětinu elektřiny na Ukrajině, zůstává odstavených.

Elektrárna však stále potřebuje energii k udržení chladicích systémů a k prevenci před roztavením reaktorů. Zelenskyj označil situaci za "kritickou" a upozornil, že jeden z nouzových dieselových generátorů selhal. Provozovatel dosazený Moskvou naopak tvrdí, že je vše pod kontrolou.

Záporožská elektrárna leží poblíž frontové linie u města Enerhodar a dlouhodobě čelí ostřelování i nedostatku personálu. Odborníci varují, že právě tato elektrárna představuje jednu z největších potenciálních hrozeb jaderné havárie v Evropě od černobylské katastrofy v roce 1986.

 
