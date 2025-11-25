Zahraničí

Síť X nově zobrazuje lokalitu uživatelů. Mnohdy vás zaskočí

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Sociální síť X, dříve Twitter, začala o víkendu zobrazovat lokalitu uživatelů. Americký list The New York Times v této souvislosti napsal, že u některých příspěvků se zdá, že nejsou psány z lokality, kterou by bylo možné logicky očekávat. Jako příklad uvádí posty o americké politice včetně těch, které zveřejňují příznivci prezidenta Donalda Trumpa z hnutí MAGA.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Nová funkce má mimo jiné pomoct odhalovat falešné účty. Zobrazuje zemi nebo region, ve kterém si uživatel účet založil, spolu s datem jeho vytvoření a počtem změn uživatelského jména. Vedoucí produktového oddělení společnosti X Nikita Bier uvedl, že uživatelé v zemích, kde je svoboda projevu omezená, si mohou zvolit, že se u nich bude zobrazovat pouze jejich region.

On-line detektivové po spuštění nové funkce rychle zjistili, že některé účty, které zveřejňují obsah podporující Trumpa a hnutí MAGA, nesídlí ve Spojených státech, píše web listu New York Times. Jeden účet s názvem MAGA NATION, který má téměř 400 tisíc sledujících a zveřejňuje několik příspěvků denně, má sídlo ve východní Evropě. Další podobné účty sídlí v Thajsku, Nigérii a Bangladéši.

Muskova AI se zase jednou utrhla: Elon je v lepší formě než hvězda NBA LeBron

USA, Donald Trump, Elon Musk

Například učet bývalého slovenského ministra spravedlnosti Štefana Harabina uvádí, že je připojen přes aplikaci Android z Ruska. Harabin je neúspěšným kandidátem na slovenského prezidenta a je známý svými proruskými názory. Představu, že jeho účet spravuje někdo z Ruska, Harabin podle webu slovenského deníku Sme v neděli večer označil za konspiraci. Hájí se, že byl tento měsíc na konferenci v Moskvě, odkud se k síti X připojil přes mobilní telefon.

Politikovu vysvětlení by odpovídalo také oznámení na účtech některých uživatelů založených v České republice. Ta uvádí, že "země nebo region, ve kterém je účet založen, může být ovlivněn nedávným cestováním nebo dočasným přestěhováním. Tyto údaje nemusejí být přesné a mohou se pravidelně měnit."

Síť X dlouhodobě bojuje s falešnými a s automatizovanými účty, které na ní šíří dezinformace. Výzkumníci zjistili, že tito tzv. boti zveřejňovali dezinformace související s volbami a s pandemií covidu-19 a že také propagovali konspirační teorie.

 
