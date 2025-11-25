Síť X nově zobrazuje lokalitu uživatelů. Mnohdy vás zaskočí

Nová funkce má mimo jiné pomoct odhalovat falešné účty. Zobrazuje zemi nebo region, ve kterém si uživatel účet založil, spolu s datem jeho vytvoření a počtem změn uživatelského jména. Vedoucí produktového oddělení společnosti X Nikita Bier uvedl, že uživatelé v zemích, kde je svoboda projevu omezená, si mohou zvolit, že se u nich bude zobrazovat pouze jejich region.
On-line detektivové po spuštění nové funkce rychle zjistili, že některé účty, které zveřejňují obsah podporující Trumpa a hnutí MAGA, nesídlí ve Spojených státech, píše web listu New York Times. Jeden účet s názvem MAGA NATION, který má téměř 400 tisíc sledujících a zveřejňuje několik příspěvků denně, má sídlo ve východní Evropě. Další podobné účty sídlí v Thajsku, Nigérii a Bangladéši.
Například učet bývalého slovenského ministra spravedlnosti Štefana Harabina uvádí, že je připojen přes aplikaci Android z Ruska. Harabin je neúspěšným kandidátem na slovenského prezidenta a je známý svými proruskými názory. Představu, že jeho účet spravuje někdo z Ruska, Harabin podle webu slovenského deníku Sme v neděli večer označil za konspiraci. Hájí se, že byl tento měsíc na konferenci v Moskvě, odkud se k síti X připojil přes mobilní telefon.
Politikovu vysvětlení by odpovídalo také oznámení na účtech některých uživatelů založených v České republice. Ta uvádí, že "země nebo region, ve kterém je účet založen, může být ovlivněn nedávným cestováním nebo dočasným přestěhováním. Tyto údaje nemusejí být přesné a mohou se pravidelně měnit."
Síť X dlouhodobě bojuje s falešnými a s automatizovanými účty, které na ní šíří dezinformace. Výzkumníci zjistili, že tito tzv. boti zveřejňovali dezinformace související s volbami a s pandemií covidu-19 a že také propagovali konspirační teorie.