Zahraničí

Virtuální pomsta. Síť X Elona Muska po pokutě zrušila reklamní účet Evropské komise

ČTK ČTK
před 36 minutami
Sociální síť X, kterou vlastní miliardář Elon Musk, zablokovala Evropské komisi možnost na této platformě inzerovat. Rozhodla o tom několik dní poté, co komise udělila X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun) kvůli nedostatečné transparentnosti. V pondělí o tom informoval britský server BBC.
Elon Musk po oznámení pokuty na svém účtu na X zveřejnil příspěvek, ve kterém uvedl, že by EU měla být zrušena.
Elon Musk po oznámení pokuty na svém účtu na X zveřejnil příspěvek, ve kterém uvedl, že by EU měla být zrušena. | Foto: Reuters

Produktový manažer X Nikita Bier obvinil komisi, že se pokusila v pátek využít zranitelnosti v jejím reklamním systému k propagaci svého příspěvku o pokutě. Upozornil, že podle X by na platformě měli mít všichni stejný hlas. "Zdá se, že se domníváte, že pravidla by se na váš účet neměla vztahovat. Váš reklamní účet byl zrušen," napsal Bier v příspěvku na X.

Mluvčí unijní exekutivy BBC řekl, že komise vždy používá všechny platformy sociálních médií v dobré víře.

Pokuta pro X udělená v pátek byla první podle zákona EU o digitálních službách (DSA). EK uvedla, že systém modrých ověřovacích značek platformy je klamavý, protože firma uživatele "smysluplně neověřuje". Společnost X také podle eurokomise nebyla transparentní ohledně svých reklam a neposkytla výzkumníkům přístup k veřejným údajům.

Reklamní účty na X používají firmy a organizace k vytváření a sledování placených reklamních kampaní a ke spouštění propagovaných příspěvků, odděleně od běžného profilu uživatele. Spor vznikl poté, co Bier obvinil EK, že aktivovala účet, který se téměř nepoužíval, s cílem zneužít technickou chybu v systému. Podle jeho tvrzení účet zveřejnil odkaz, který uživatele uváděl v omyl a vypadal jako video, čímž měl uměle zvýšit dosah příspěvku. Bier uvedl, že chyba, která dosud nebyla takto zneužita, byla nyní odstraněna.

Elon Musk po oznámení pokuty na svém účtu na X zveřejnil příspěvek, ve kterém uvedl, že by EU měla být zrušena. Výzvu původně i připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. Sdílel také řadu příspěvků jiných uživatelů s kritikou EU.

 
