Virtuální pomsta. Síť X Elona Muska po pokutě zrušila reklamní účet Evropské komise

Produktový manažer X Nikita Bier obvinil komisi, že se pokusila v pátek využít zranitelnosti v jejím reklamním systému k propagaci svého příspěvku o pokutě. Upozornil, že podle X by na platformě měli mít všichni stejný hlas. "Zdá se, že se domníváte, že pravidla by se na váš účet neměla vztahovat. Váš reklamní účet byl zrušen," napsal Bier v příspěvku na X.
Mluvčí unijní exekutivy BBC řekl, že komise vždy používá všechny platformy sociálních médií v dobré víře.
Pokuta pro X udělená v pátek byla první podle zákona EU o digitálních službách (DSA). EK uvedla, že systém modrých ověřovacích značek platformy je klamavý, protože firma uživatele "smysluplně neověřuje". Společnost X také podle eurokomise nebyla transparentní ohledně svých reklam a neposkytla výzkumníkům přístup k veřejným údajům.
Reklamní účty na X používají firmy a organizace k vytváření a sledování placených reklamních kampaní a ke spouštění propagovaných příspěvků, odděleně od běžného profilu uživatele. Spor vznikl poté, co Bier obvinil EK, že aktivovala účet, který se téměř nepoužíval, s cílem zneužít technickou chybu v systému. Podle jeho tvrzení účet zveřejnil odkaz, který uživatele uváděl v omyl a vypadal jako video, čímž měl uměle zvýšit dosah příspěvku. Bier uvedl, že chyba, která dosud nebyla takto zneužita, byla nyní odstraněna.
Elon Musk po oznámení pokuty na svém účtu na X zveřejnil příspěvek, ve kterém uvedl, že by EU měla být zrušena. Výzvu původně i připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. Sdílel také řadu příspěvků jiných uživatelů s kritikou EU.