Síť krajní levice. Francouzská vláda odhaluje, kdo stojí za víkendovými násilnostmi

„Máme krajně levicové hnutí, které chce v zemi vytvořit hluboký chaos. Existuje celá síť, kterou by bylo možné mobilizovat, aby zpochybnila dokonce i prezidentské volby.“ Francouzský premiér Sébastien Lecornu si nebral servítky a představil řadu opatření k „zastavení výtržníků“. A ukázal i na konkrétní politické subjekty, které podle něj za rozdmýcháváním chaosu stojí.
„Nyní je čas vybrat si stranu. Buď jste na straně republiky – a tedy na straně bezpečnostních složek, těch, kdo chrání majetek i lidi a prosazují zákon – nebo jste na straně výtržníků,“ vzkázal francouzský premiér krajně levicové Nepodrobené Francii (LFI) Jeana-Luca Mélenchona, aby si vybrala, na čí straně stojí.
Lecornu obvinil na základě zpravodajských informací ultralevicové skupiny z organizování násilí v několika městech a uvedl, že se k nim přidali zločinci, kteří rabovali a ničili. Odmítl přitom Mélenchonovu kritiku policie a úřadů, jimž opoziční předák připisuje odpovědnost za násilnosti. Premiér jej vyzval, aby za viníky jasně označil ty, kteří rabovali a ničili majetek.
I prezident Emmanuel Macron obvinil ve svém mimořádném nedělním projevu „skupiny z prostředí krajní levice, ke kterým se připojila řada delikventů“. Zdůraznil také, že nic neospravedlňuje a nic nevysvětluje násilí, jaké Francie o víkendu zažila.
„Nikdy nesmíme zaměňovat své krajany, kteří se účastnili manifestací s cílem prosazovat legitimní nároky, s těmi, kteří ničili, loupili a ničili,“ zdůraznil ale.
Jeho obrat k tvrdšímu postoji, šest měsíců před nadcházejícími prezidentskými volbami ve Francii, symbolizují slova: „Ti, kdo ničili, musí zaplatit. Ti, kdo rabovali, musí nahradit škodu. Ti, kdo se snažili svrhnout republiku, budou pohnáni k odpovědnosti. Budeme nekompromisní. Naslouchání a dialog neznamenají slabost ani beztrestnost,“ prohlásil prezident.
Zákazy vycházení
Premiér Sébastien Lecornu následně oznámil, že požádal místní prefekty, aby zorganizovali místní zákazy vycházení v nejrizikovějších oblastech. Tyto mají zejména chránit obchody před rabováním. Mapa zákazů vycházení by měla být k dispozici v pondělí odpoledne.
Podle něj se extrémně levicové hnutí snaží vyvolat nepokoje a udržovat v zemi nepořádek až do jarních prezidentských voleb. „Jsem zcela odhodlán obnovit pořádek,“ řekl Lecornu médiím po jednání s dalšími ministry a vedením bezpečnostních složek.
Ve hře je podle něj i vyhlášení výjimečného stavu, který může vláda zavést v případě potřeby. Podrobnosti vláda zveřejní odpoledne poté, co je probere s vedením dotčených měst. Na další víkend chce vláda posílit policii a četnictvo v ulicích.
Lecornu rovněž prohlásil, že je klíčové, aby byli potrestáni strůjci násilností, a nabídl pomoc podnikům postiženým násilím a rabováním. „Pro všechny tyto firmy uvolníme zvláštní podpůrný fond,“ uvedl. Podle údajů zveřejněných v pondělí vládou bylo poškozeno na tři tisíce společností a podnikatelů.
„Dovedeme diskusi o návrhu zákona ‚ničitelé-platiči‘ až do konce. Veřejné peníze jsou vzácné: musí financovat naše veřejné služby, ne nekonečně opravovat to, co ničitelé zničí. Nechť si náklady na to uhradí sami,“ dodal na síti X.
Kritika i zleva
I umírněný levicový prezidentský kandidát Raphaël Glucksmann varoval. „Jsme svědky rozkladu, který umožňuje organizovaným gangům rabovat a ničit v srdci našich měst,“ uvedl.
„Tyto tisíce loupežníků nemají nic společného s probíhajícím sociálním hnutím ani s požadavky středoškoláků. Jsou tu jen proto, aby bili, pálili a ničili,“ opřel se do vandalů.
Během víkendu zasáhla Francii během původně studentských protestů vlna násilí. Radikální skupiny i delikventi bojovali s policií v ulicích a masivně rabovali obchody. Zatčeno bylo skoro dva a půl tisíce lidí. Nejméně šest set policistů a hasičů bylo zraněno.
Vláda čelí kritice za to, že policie podle opozičních politiků protesty nezvládla, což vládní politici částečně přiznávají. Prezident Emmanuel Macron uvedl, že bezpečnostní orgány se na akci nedostatečně připravily a neměly dobré zpravodajské informace, nabízenou demisi ministra vnitra však odmítl a nařídil mu přípravu nových opatření proti násilnostem.
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