Houkání sirén, stíhačky ve vzduchu, vystoupil premiér. Co se stalo v Polsku

„POZOR! POZOR! POZOR! Hrozí letecký útok. Najděte si bezpečné místo. Řiďte se pokyny úřadů. Čekejte na další oznámení.“ – zpráva s tímto obsahem byla ve čtvrtek před polednem rozeslána lidem v Lublinském a Podkarpatském vojvodství. V Lublinu a Řešově se dokonce rozezněly sirény.
Polská armáda informovala, že poplach byl vydán v souvislosti s přiblížením proudového dronu k polským hranicím. Ten však nakonec zmizel z obrazovek radarů přibližně 4 km od polských hranic. Buď zasáhl cíl na Ukrajině, nebo byl sestřelen. Zhruba po hodině bylo varování před hrozbou vzdušného útoku odvoláno.
Do vzduchu zamířily i polské stíhačky F-16 a dočasně byla pozastavena letecká doprava na letištích v Lublinu a Řešově. Letiště v Řešově slouží jako hlavní terminál pro dopravu západní pomoci Ukrajině.
Situaci okomentoval premiér Donald Tusk na společné tiskové konferenci s rakouským kancléřem Christianem Stockerem. „Když jsme s kancléřem vstoupili do této místnosti, dostal jsem další zprávu: právě skončil masivní, velmi brutální ruský útok na západní Ukrajinu, velmi blízko polských hranic… Došlo k velmi masivní explozi. Naše letadla byla vyslána do akce,“ řekl.
Polsko také posiluje obranu východní hranice. Vojáci z 18. a 4. ženijního pluku nyní opevňují hraniční přechody a budují pozorovací i strážní stanoviště. Pohraničníci dostali helmy a neprůstřelné vesty a mají určené kryty pro případ útoku.
Premiér Donald Tusk uvedl, že hraniční přechody budou v nadcházejících měsících fungovat ve zvláštním režimu.
Rozhodnutí padlo po útoku z 13. září, kdy ruské drony útočily jen několik kilometrů od polských hranic, přičemž jeden z nich zasáhl lokomotivu na trase Kyjev–Varšava přibližně dva kilometry od hranice.
Eskalace přichází ve chvíli, kdy místopředseda vlády Radoslaw Sikorski oznámil nový, „největší“ balíček pomoci pro Ukrajinu a řekl, že Rusům je třeba připomenout, že pokud zaútočí na Polsko, Polsko se bude bránit. „Nenecháme se zastrašit. Čím více Rusko bombarduje Ukrajinu, tím větší solidaritu bychom měli projevovat vůči Ukrajině a Ukrajincům.“
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