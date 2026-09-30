Krokodýl v oblíbeném letovisku? Za šíření AI snímku hrozí muži vězení

Singapurská policie obvinila muže z Barmy z šíření falešné zprávy a bránění spravedlnosti kvůli snímku vygenerovanému s pomocí umělé inteligence, na němž je slanovodní krokodýl v oblíbené vodní nádrži Pandan. Informoval o tom zpravodajský server BBC News.
Falešný obrázek podle policie vyvolal obavy veřejnosti a národní vodohospodářská agentura musela na dva dny přerušit práce na největší vodní nádrži v zemi, protože dostala informaci, že v ní byl spatřen krokodýl.
Vodohospodáři uvedli, že dostali zprávu o výskytu krokodýla v nádrži Pandan 20. srpna. Zastavili veškeré práce a společně se zaměstnanci národního parku zahájili pátrací a odchytovou operaci. Veškeré aktivity musela zastavit také singapurská veslařská asociace a federace kanoistů.
O den později se ale potvrdilo, že snímek krokodýla je falešný, a vodohospodářská agentura případ nahlásila policii. Muž má stanout před soudem v listopadu. Pokud bude shledán vinným, hrozí mu vězení a vysoká pokuta, dodal server BBC News.
V Singapuru je rozesílání falešných zpráv trestáno až třemi lety vězení, pokutou do výše 10 tisíc singapurských dolarů (asi 168 tisíc korun) nebo obojím. Maření spravedlnosti se trestá až sedmi lety vězení, pokutou nebo obojím.
Druhého trestného činu se podle policie muž dopustil tím, že obrázek, který vytvořil s pomocí AI a poslal kolegovi, následně smazal, stejně jako aplikaci, již ke generování obrázku použil.
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