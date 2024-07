"Silný vzkaz Rusku." Nový finský zákon umožní vracet žadatele o azyl už na hranicích

Finští zákonodárci v pátek schválili zákon, který umožní za některých podmínek odmítat žádosti o azyl. Zákon navrhla vláda kvůli obavám z migrační vlny z Ruska, která je podle finské vlády koordinovaná Moskvou. Informovala o tom v pátek agentura AP.

Zákon pohraničníkům umožní vracet žadatele o azyl pokoušející se vstoupit do země z Ruska, s výjimkou dětí a hendikepovaných. Finsko společnou hranici loni oficiálně uzavřelo poté, co tudy do severské země směřovalo stále více migrantů ze zemí jako Sýrie a Somálsko. Migrace zesílila poté, co Finsko vstoupilo do NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Kreml odmítá, že by migraci používal jako zbraň, a viní Západ z očerňující kampaně.

Letos, kdy jsou pozemní hraniční přechody z Ruska do Finska uzavřené, přišlo do severské země přes tuto hranici jen několik desítek migrantů, zatímco loni jich bylo na 1300 bez řádných dokladů a víz, vyplývá z údajů finské pohraniční stráže.

Dočasný zákon s platností na jeden rok schválilo 167 zákonodárců, proti byli tři a jeden se zdržel hlasování. Vláda finského premiéra Petteriho Orpa tvrdí, že zákon je nutný k řešení manévrů Moskvy, která podle ní záměrně dováží migranty do přísně střežené rusko-finské hraniční zóny. Tato hranice je zároveň vnější hranicí Evropské unie na severu.

"Je to silný vzkaz Rusku, silný vzkaz našim spojencům, že Finsko se stará o svou vlastní bezpečnost, my se staráme o bezpečnost hranic EU," řekl Orpo na tiskové konferenci po hlasování. Vyzval také migranty, kteří zvažují cestu do Evropy přes Rusko, aby se na ni nevydávali.

Kritici, včetně několika akademiků, právních expertů a organizací hájících lidská práva, tvrdí, že zákon je v rozporu s finskou ústavou a mezinárodními závazky Finska.

Podle nového zákona, který čeká na schválení prezidentem Alexandrem Stubbem, mohou finští pohraničníci - za určitých okolností - odmítat žádosti migrantů o azyl na přechodech. Nebudou však moci kromě dětí a zdravotně hendikepovaných odmítnout také migranty, které budou považovat za obzvlášť zranitelné.

Finský zákon je podobný krokům, které v posledních letech přijaly jiné evropské země, včetně Polska a Litvy, aby migrantům ztížily přechod hranic z Ruska a z Běloruska, které je spojencem Moskvy.