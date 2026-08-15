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Zahraničí

Indonésii zasáhlo silné zemětřesení

ČTK

Nejméně 20 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží Indonésie v regionu Flores. Informovala o tom agentura AP. Úřady původně vydaly varování před vlnou cunami, které však později odvolaly. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány.

Indonesia Earthquake
Záchranáři hledají oběti v budovách poškozených zemětřesením v IndonésiiFoto: AP – BASARNAS
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Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a ztěžují pátrací a záchranné akce, uvedl podle AP policejní šéf Rudi Darmoko z provincie Východní Nusa Tenggara.

Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce deseti kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende v provincii Východní Nusa Tenggara.

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Indonéská meteorologická agentura dříve vydala varování před cunami a vyzvala obyvatele, aby se zdržovali mimo pláže a břehy řek, uvedla AP. Úřady později varování odvolaly s tím, že monitorování neprokázalo žádné významné změny hladiny moře, které by představovaly hrozbu pro pobřežní obce.

Indonésií prochází několik zemských zlomů, a proto jsou zde zemětřesení i sopečná aktivita časté.

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