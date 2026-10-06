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Zahraničí

„Šílený“ Trump vyzval k vybombardování amerických měst. Kdo v USA je zbytečný?

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku naznačil, že by Írán mohl zaútočit na kalifornská města ovládaná demokraty, včetně Los Angeles a San Diega. Výrok okamžitě odsoudili kalifornští politici, kteří mluví o nebezpečné a nenormální rétorice.

US President Donald Trump speaks to the media at the White House driveway following a luncheon for tech leaders in the East Room, in Washington
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS – Jonathan Ernst
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Trump prohlásil, že si přeje masivní vítězství v amerických kongresových volbách v polovině volebního období (takzvané midterms – pozn. red.), „protože to potvrdí vše, co jsme udělali“. Řekl, že válka s Íránem uměle nafoukla ceny zboží a paliv, ale že to je „malá cena za bezpečnost světa a naší země“.

Trump poté naznačil, že by Írán mohl zaútočit například na kalifornská města ovládaná demokraty v USA. „Mohou zničit město. Ať zničí Los Angeles, ať zničí San Diego. Je to velmi malá cena,“ dodal. Účastníci demonstrace prezidentovým slovům tleskali.

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Podle listu The Los Angeles Times není jasné, zda Trumpovy komentáře byly založeny na nějakých zpravodajských informacích, a zdaleka není jasné, zda má Írán alespoň trochu kapacitu pro raketový útok na USA.

Trumpovo prohlášení kritizovali kalifornští představitelé

Kalifornský guvernér Gavin Newsom v příspěvku na sociálních sítích odsoudil Trumpovy komentáře a napsal: „Řekněme si na rovinu: Prezident se zasazuje o útok na více než 10 milionů obyvatel USA ve dvou největších amerických městech. To není normální. Nic z toho není normální. A my to budeme lidem i nadále každý den připomínat.“

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Amerického prezidenta označil za „šíleného a nebezpečného“.

Starosta San Diega Todd Gloria pak prohlásil, že města a jejich obyvatelé „nejsou vedlejší škody“ a „nejsou postradatelní“.

Připomeňte si video, jak si Trump před Si Ťin-pchingem utahoval ze svého předchůdce Joea Bidena:

Trump při prohlídce prezidentského chodníku slávy ukazoval Si Ťin-pchingovi portréty svých předchůdců. | Video: White House
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