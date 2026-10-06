„Šílený“ Trump vyzval k vybombardování amerických měst. Kdo v USA je zbytečný?

Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku naznačil, že by Írán mohl zaútočit na kalifornská města ovládaná demokraty, včetně Los Angeles a San Diega. Výrok okamžitě odsoudili kalifornští politici, kteří mluví o nebezpečné a nenormální rétorice.
Trump prohlásil, že si přeje masivní vítězství v amerických kongresových volbách v polovině volebního období (takzvané midterms – pozn. red.), „protože to potvrdí vše, co jsme udělali“. Řekl, že válka s Íránem uměle nafoukla ceny zboží a paliv, ale že to je „malá cena za bezpečnost světa a naší země“.
Trump poté naznačil, že by Írán mohl zaútočit například na kalifornská města ovládaná demokraty v USA. „Mohou zničit město. Ať zničí Los Angeles, ať zničí San Diego. Je to velmi malá cena,“ dodal. Účastníci demonstrace prezidentovým slovům tleskali.
Podle listu The Los Angeles Times není jasné, zda Trumpovy komentáře byly založeny na nějakých zpravodajských informacích, a zdaleka není jasné, zda má Írán alespoň trochu kapacitu pro raketový útok na USA.
Trumpovo prohlášení kritizovali kalifornští představitelé
Kalifornský guvernér Gavin Newsom v příspěvku na sociálních sítích odsoudil Trumpovy komentáře a napsal: „Řekněme si na rovinu: Prezident se zasazuje o útok na více než 10 milionů obyvatel USA ve dvou největších amerických městech. To není normální. Nic z toho není normální. A my to budeme lidem i nadále každý den připomínat.“
Amerického prezidenta označil za „šíleného a nebezpečného“.
Starosta San Diega Todd Gloria pak prohlásil, že města a jejich obyvatelé „nejsou vedlejší škody“ a „nejsou postradatelní“.
Připomeňte si video, jak si Trump před Si Ťin-pchingem utahoval ze svého předchůdce Joea Bidena:
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