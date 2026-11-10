„Šílený Putinův úspěch.“ Expert vyřkl krutý důvod, který přinese mír. Proč ostrouháme?

V úterý mají v Abú Dhabí jednat ruské, americké a ukrajinské delegace o míru na Ukrajině. Jenže podle bývalého polského velvyslance při NATO Tomasze Szatkowského se nic moc nezmění. Rusko podle něj neustupuje a Evropa není dostatečně jednotná. „Tato válka bude nakonec rozhodnuta implozí jedné ze zemí,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
V úterý a ve středu se v Abú Dhabí sejdou ruská, americká a ukrajinská delegace. To už se v minulosti stalo a nic se nezměnilo. Před pár dny ale skončilo příměří v Oleškách, což byl první signál toho, že se obě strany dokážou dohodnout. Může dojít k nějaké změně?
Ukrajinci jsou vyčerpaní, ale myslím, že budou stále čekat, až nastoupí nové složení amerického Kongresu – a pravděpodobně uvidí, jak to ovlivní situaci.
Myslím, že doufají, že tam budou jako dřív demokrati staré školy. Ti se angažovali, ale nebyl bych si tak jistý, zda tomu tak bude. Tato administrativa má teď v rukou slabší karty.
Myslím si, že jsme dosud vkládali příliš velká očekávání do toho, co se dělo na podobných setkáních v těchto formátech. Upřímně? Nečekám příliš mnoho.
Tomasz Szatkowski
Narodil se v roce 1978.
Bývalý velvyslanec Polska při NATO či náměstek ministra obrany.
Aktuálně působí jako generální tajemník skupiny ECR v Evropském parlamentu (Evropští konzervativci a reformisté).
Odborník na obrannou a bezpečnostní politiku.
Ruskou delegaci povede bývalý ministr kultury Medinskij (autor nacionalistického výkladu ruských dějin, který není považován za někoho, kdo může rozhodovat – pozn. red.), což jako obvykle signalizuje, že to Rusko nebere dostatečně vážně.
Byl bych rád, kdyby se více komunikovalo, aby došlo aspoň na dílčí příměří jako v Oleškách, které by možná dláždilo cestu k tomu, aby se konflikt v budoucnu alespoň zmrazil.
Ale to se nestane, pokud Ukrajinci nebudou schopni vyvinout tlak na Rusko nebo pokud toho nebude schopen Západ. Takže upřímně si myslím, že se teď nacházíme jen v rovině dohadů.
Tato válka bude nakonec rozhodnuta implozí jedné ze zemí, které jsou do ní zapojeny, a my nevíme, co se stane a jak se to stane. To znamená, že v zásadě jedna země buď dospěje k bankrotu, nebo obecně ke zmaru či nespokojenosti.
A to je v tuto chvíli velmi těžké předvídat.
Když jsem měl ve Spotlightu bývalého ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kulebu, říkal mi to samé – že si myslí, že válka skončí kolapsem jedné ze stran… Rusko přitom není ochotné nabídnout ani ústupky navzdory tomu, že podle uniklých informací zemřelo zhruba půl milionu lidí, což vypadá šíleně.
Je to šílené, když se nad tím zamyslíme z perspektivy před válkou – to by nikdo nepředvídal. Je to svým způsobem také Putinův úspěch.
Ale víte, jedním z faktorů těsně před kolapsem, který by mohl ovlivnit (ne)schopnost vést válku, by byla změna režimu v Rusku. Ne na Ukrajině, ale v Rusku. Protože Putin uvízl u svého rozhodnutí z roku 2022.
Nemůže jen tak odejít s ničím, jen s těmi obrovskými ztrátami, které dříve či později dospějí do povědomí národa. Takže musí válku prodlužovat, což mu také slouží k upevňování moci.
Představme si, že by Prigožinův puč byl úspěšný. Byla to naděje, ne proto, že by to byl hrdina nebo pozitivní postava, ale přesto mohl říct: „No, staly se nějaké chyby, samozřejmě chceme dále budovat veliké Rusko, ale víte, tato operace nebyla provedena tak, jak měla být. Musíme se s tím vyrovnat“, a pak by měl ten člověk pozici pro jednání.
Proto nevěřím v rozhovory, které by něco přinesly. Ambice Ruska – a ty se vrací – byly jasně formulovány v prosinci 2021 (mluví o návratu NATO do hranic z roku 1997 – pozn. red.).
Rusko se může spokojit jen s něčím, co nás vrátí do stavu před rokem 1997, a na to my nepřistoupíme. Nevidím možnost, jak to překlenout.
Pořád stejný návrh
Pro mě je překvapivé, že je to stejná věc, kterou navrhovali už v prosinci 2021. Neustoupili ani o píď. Když jste začal mluvit o evropské bezpečnosti, v Abú Dhabí se odehrají jednání mezi Ruskem, USA a Ukrajinou. Bude tam nějaká francouzská delegace, která ale nebude sedět u stolu. A nikdo z evropských lídrů, o kterých se mluvilo jako o vyjednavačích – včetně českého prezidenta…
Myslím, že Petr Pavel bude pravděpodobně vnímán jako příliš ostrý jestřáb vůči Rusku. I když musím říct, že si ho pamatuji z doby, kdy byl předsedou vojenského výboru NATO, a to takový jestřáb nebyl.
Jednal po anexi Krymu s nynějším šéfem ruského generálního štábu Valerijem Gerasimovem…
Ano. Víte, zrovna tato komunikace byla docela kontroverzní. (Jednání se uskutečnilo v březnu 2017, necelé tři roky po anexi Krymu, kvůli níž NATO přerušilo vojenské kontakty s Moskvou. Pozornost vyvolalo i proto, že šlo o první přímý kontakt představitelů nejvyššího vojenského velení obou stran od jejich přerušení – pozn. red.)
Nemá Evropa teď ale karty v ruce k tomu, aby se s ní jednalo vážně? Utrácí peníze na obranu a stává se významnou silou.
Ale nejsme jednotným aktérem na strategickém poli. A nevidím, že by se z nás takový aktér mohl stát. Podívejte se na to takhle: Francouzi často mluví o europeizaci, ale nikdy by nesouhlasili s tím, že by najednou jednala místo nich Evropská unie a Kaja Kallasová. Totéž platí pro Německo.
Samy sebe považují za zvláštní ligu, i když nejsou ve stejné lize jako USA nebo i Rusko.
A jako Evropané máme různé zájmy, i když se shodují mnohem více než v minulosti. Ale stále máme různé stupně… Takže se můžeme sjednotit kolem věcí, které jsou velmi jasné a základní, jako je podpora Ukrajiny, ale ne tak moc u proaktivních akcí.
Evropa si navzájem nevěří
Co by k tomu bylo potřeba?
Za prvé by byla potřeba velmi vysoká míra důvěry mezi evropskými zeměmi. Aby nikdo nevyužil situace, nepokusil se komunikovat na vlastní pěst a dojednat dohodu dříve.
A víte, vždycky to vidíte – nechci nic dávat za vinu Francii a Německu, protože na jejich místě bych se možná choval stejně. Ale chtějí si neustále nárokovat zvláštní roli.
Nemyslí si, že by za ně mohla mluvit například Kallasová. Kallasová je také v rámci evropského systému izolovaná – Ursula von der Leyenová je také plně nesladěná s německým systémem… Chci říct, je i není. Takže mě nepřekvapuje, že tu nemáme aktéry, kteří by to převzali.
Důvod, proč Polsko není na mezinárodní scéně tak aktivní a efektivní v poměru ke své velikosti a geografické poloze, spočívá také v tom, že máme rozdělenou exekutivu.
A vezměte si Evropu s 27 zeměmi – je tu dost prostoru pro to, aby země hrály své vlastní hry. Je to jako teorie her. Proto vidíte ty pokusy o navázání nějaké komunikace, které jsou kontraproduktivní pro jednotu.
Což se projevuje, když někdo jede nebo volá do Moskvy.
A Rusové z toho mají velkou radost…
Může se Evropa dohodnout na jedné pozici?
Neměli bychom očekávat, že se to změní rychle a snadno. Ale došlo k velké změně, pokud jde o jejich průmyslovou politiku. To je oblast, kde Evropa vlastně našla společnou pozici – více podporovat obranu.
Bylo to v zájmu byrokracie, zájem měli i velcí hráči. Proto to bylo možné.
Rusko má v tomto proti nám výhodu, je to stát se sjednocenou, centralizovanou strukturou moci. A Rusko má také institucionální paměť, o které musím říct, že je v mnoha ohledech lepší než v jiných evropských zemích.
Mají kulturu diplomacie a tradic, oni moc dobře vědí, co chtěli před 20 lety a proč to chtějí. Mají tradici, uchovávají záznamy o agentech z 18. století. V některých případech nechtějí informace zveřejnit, protože je mohou dále využít. A vlastně to samé je i v Německu.
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