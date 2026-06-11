Šílený bizár i pro mrtvé. Trump staví na vietnamských hrobech luxusní golfový resort

Ve Vietnamu vzniká megalomanský projekt spojený se jménem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za více než miliardu dolarů vyroste kousek od Hanoje luxusní golfový resort s licencí The Trump Organization. Místní obyvatelé z toho ale nejsou příliš nadšení – kvůli plánované výstavbě totiž musí někteří z nich exhumovat a přesunout své mrtvé ze starých hrobů, aby uvolnili místo výstavbě.
Ambiciózní realitní projekt konglomerátu založeného Donaldem Trumpem se dočkal odhalení již loni v květnu. Luxusní resort se špičkovým zázemím pro milovníky golfu má vzniknout jižně od Hanoje ve spolupráci s vietnamskou developerskou společností Kinh Bac City Development Holding Corp., jež získala licenci se jménem současné americké hlavy státu.
„Provincie Hung Yen má potenciál se stát přední destinací pro golf a luxusní vyžití v Asii,“ nechal se slyšet šéf zmíněné vietnamské developerské firmy Dang Thanh Tam ve společném prohlášení, které minulý rok zveřejnila společnost The Trump Organization. „Závidět bude celá Asie,“ prohlásil rovněž Trumpův syn a viceprezident firmy Eric Trump podle webu Forbes.
Projekt si má podle předběžných odhadů vyžádat plochu o rozloze 990 hektarů podél Rudé řeky. Součástí resortu mají být dvě prostorná golfová hřiště s profesionálním zázemím, pětihvězdičkový hotel, luxusní vily, komerční zóna s obchody, park a doprovodná infrastruktura. To vše se jménem nynějšího šéfa Bílého domu.
The Trump Organization údajně výstavbu přímo nefinancuje, ale poskytuje licenci na jméno a vybírá z projektu poplatky. Náklady byly vyčísleny zhruba na 1,5 miliardy dolarů, tedy přes 31 miliard korun.
„Je to bolestivé“
Developerské ambice ale tvrdě dopadly na místní obyvatelstvo. Výstavba zasáhne zhruba čtyři tisíce vietnamských domácností. Podle deníku The Guardian dostávají vietnamští farmáři mrzkou finanční kompenzaci ve výši 12 dolarů za metr čtvereční zemědělské půdy a příděly rýže.
A „v bezpečí“ nejsou ani zesnulí. Deník The Financial Times uvedl, že nejedna rodina musela exhumovat z místního hřbitova ostatky svých příbuzných a přesunout je jinam, jelikož stojí v cestě vznikajícímu resortu.
„Je to bolestivé,“ řekl listu 72letý Hoang Do z obce Chau Ninh, který obdržel přibližně 2 660 dolarů (téměř 56 tisíc korun) za přesun ostatků svého syna a rodičů. Výše odškodnění ho pobouřila.
Některé hroby jsou na místě už od období války, kterou vedly Spojené státy s Vietnamem v 60. a 70. letech. Několik náhrobků se dočkalo velkého namalovaného písmena X, aby tím místní dali najevo, že ostatky jejich zesnulých příbuzných byly již vykopány a přesunuty.
To vše probíhá na pozadí nemalých obchodních manévrů mezi Hanojí a Washingtonem. Minulý rok chtěl prezident Trump uvalit na Vietnam až 46procentní reciproční clo. Po následných diplomatických jednáních se ale asijské zemi podařilo sazbu snížit na 20 procent výměnou za to, že více otevře svůj trh americkým produktům.
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