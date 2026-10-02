Šílená agrese. Ředitelka školy dostala pěstí, jinde vedení školy polili benzínem

Jen několik metrů před lyceem Roberta Schumana v Choletu se ve čtvrtek dopoledne ozval silný výbuch. Pyrotechnický minomet explodoval jen několik centimetrů od ředitele školy. Vše začalo požadavky na více učitelů a lepší podmínky ve školách. Během několika dnů protesty francouzských studentů a mladistvých demonstrantů přerostly v násilné střety a vandalismus.
Ředitel lycea Roberta Schumana v Choletu v departementu Maine-et-Loire vyvázl naštěstí bez zranění. Jeho zástupce ale po incidentu krvácel z ucha a musel být ošetřen v nemocnici.
Policie v souvislosti s událostmi v departementu zadržela 37 lidí. Deník Le Parisien případ popisuje jako jeden z příkladů nové fáze protestů, při níž se někteří ředitelé škol sami stávají terčem demonstrantů.
Ve stejný den byli napadeni další ředitelé
V Rouenu utrpěl při útoku lehká zranění ředitel lycea Blaise-Pascal. Podobný incident se odehrál v nedalekém Petit-Quevilly, kde byl napaden ředitel lycea Elisa-Lemonnier.
Další útok zachytila kamera přímo v Ingré u Orléansu. Ředitelka lycea Maurice-Genevoix se snažila zvládnout situaci před školou. Muž se zakrytým obličejem k ní přistoupil a udeřil ji pěstí do obličeje.
Ředitelka byla krátce hospitalizována a podle TF1 se později vrátila domů, silně otřesená. Rektorát oznámil, že podá trestní oznámení.
Polili je benzinem
Ještě vyhrocenější scéna se odehrála v Marseille. Před lyceem Victor-Hugo byla podle TF1 část vedení školy polita benzinem.
Nešlo přitom o jediný násilný incident ve městě. Hasiči během dne zasahovali mnohokrát, jedno požární vozidlo demonstranti zapálili.
V Nantes se během blokády lycea Nelson-Mandela rozšířil požár do vstupní haly. Jak uvedl deník Le Parisien, požár byl založen úmyslně a vestibul školy zničily plameny.
Podobné incidenty se objevily i na dalších místech. Francouzské úřady hlásily poškozené školy například v Nice, Dijonu, Besançonu, Valence, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Saint-Étienne, Orléansu, Štrasburku nebo Rouenu.
Bilance se mezitím výrazně zvýšila
Podle agentury Reuters se protestní akce 1. října odehrávaly na 900 místech ve všech francouzských departementech. Policie zadržela 1949 lidí, zraněno bylo 305 policistů a četníků, uvedl ve čtvrtek 1. října ministr vnitra Laurent Nuñez.
Rozsah protestů ve čtvrtek prudce narostl a francouzská vláda proto začala mluvit o přerodu protestů ve „violences urbaines“, tedy v násilnosti městského typu.
Výuka na dálku
Násilnosti mají přímý dopad i na samotnou výuku. Ministr školství oznámil, že tam, kde blokády nebo poškození škol neumožní bezpečný příchod žáků a zaměstnanců, bude výuka pokračovat na dálku.
V pátek 2. října bude podle ministra uzavřeno více než 400 škol. To je poněkud paradoxní výsledek protestů, které začaly mimo jiné požadavky na lepší podmínky ve francouzském školství.