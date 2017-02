Šíité unesli v Jemenu 12 místních pracovníků norské humanitární organizace

před 4 hodinami

Šíitští povstalci v Jemenu unesli 12 místních pracovníků norské humanitární organizace. Oznámil to jemenský vládní zdroj citovaný agenturou AFP. Incident se stal na západě země v oblasti Hudajdá. Všichni unesení pracovali pro Norskou radu pro uprchlíky (NRC). Šíité, kteří bojují proti centrální vládě od roku 2014, je obvinili, že distribuovali pomoc poskytnutou arabskou koalicí, již vede Saúdská Arábie. Tato sunnitská koalice do bojů v Jemenu vstoupila v roce 2015 na straně vlády prezidenta Abdar Mansúra Hádího. Šíité vtrhli do kanceláří NRC v okrese Hali, který je součástí provincie Hudajdá. Stejnojmenné provinční středisko mají v rukou šíité a vládní jednotky o ně bojují od ledna.

autor: ČTK