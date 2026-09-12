Až 1,5 milionu rublů. Sibiřský region zvýšil odměnu za zverbování cizinců do války

Rekordní odměnu v Rusku za zverbování cizince do války proti Ukrajině teď nabízejí úřady v Irkutské oblasti na Sibiři. Tamní gubernátor Igor Kobzev podepsal dekret, podle něhož úřady vyplatí 1,5 milionu rublů (asi 370 tisíc korun) tomu, kdo pomůže, aby cizí občan či osoba bez občanství podepsala kontrakt s ministerstvem obrany. Informoval o tom server Vjorstka, který zveřejnil příslušný dokument.
Oblastní úřady stejným výnosem zdvojnásobily odměnu za zverbování Rusů z jiných regionů. A to ze 400 tisíc na 800 tisíc rublů (z 99 tisíc na 199 tisíc korun).
Irkutská oblast vyplácí odměny za pomoc se získáním nových vojáků do války přinejmenším od dubna. Až dosud nejvyšší odměna pro verbíře činila 400 tisíc rublů. Nově tato prémie vzrostla skoro na čtyřnásobek, alespoň v případě zverbování cizince.
Mezitím odměny pro verbíře za získání nových rekrutů zvýšily i další regiony. Kupříkladu ve Smolenské oblasti úřady zvýšily prémii za přilákání nového vojáka k uzavření kontraktu ze 115 tisíc na milion rublů (z 28 600 na 250 tisíc korun) , a to bez ohledu na občanství, poznamenal portál. Připomněl, že v Rjazaňské oblasti se odměna zvýšila z 575 tisíc na 805 tisíc rublů (ze 143 tisíc na téměř 200 tisíc korun).
Cizince začaly ruské úřady intenzivněji verbovat od začátku loňského roku, kdy výrazně zeslábl příliv ruských dobrovolníků, připomněla Vjorstka. Do války dostávají cizince nejen odměnami, ale i násilím a hrozbami vyhoštění, dodala.
Odměny pro verbíře zavedlo k srpnu přinejmenším 56 ruských regionů, zatímco o rok dříve jich bylo 31, poznamenal server The Moscow Times. Sergej Krivenko, který vede nevládní sdružení na ochranu lidských práv Občan.Armáda.Právo, tvrdí, že gubernátoři vyvíjejí nátlak na podniky a podnikatele, aby se na příspěvky pro verbíře skládali, protože žádná rozpočtová kapitola s výdaji na tento účel nepočítá.
Krivenko také varoval, že jestli verbování nových vojáků selže, zemi čeká nová mobilizace. V současnosti nábor nových vojáků klesl na nejnižší úroveň za tři roky, dodal portál.
Celkové ruské ztráty ve válce proti Ukrajině, která pokračuje pátým rokem, už překročily 1,5 milionu zabitých a zraněných vojáků, tvrdí ve středečním příspěvku na sociální síti ukrajinský generální štáb. Podle něj jde o největší ztráty, jaké ruská armáda utrpěla od druhé světové války.
„Je to stokrát více, než činily ztráty Sovětského svazu v Afghánistánu za deset let. Je to 125krát více než oficiálně přiznané ztráty agresora v první a druhé čečenské válce,“ dodal generální štáb.
Ruská armáda denně registruje 1200 až 1400, někdy i 1500 zabitých či vážně zraněných vojáků, nicméně Rusku stačí zdroje na to, aby válku proti Ukrajině vedlo ještě další dva roky, řekl už dříve agentuře Ukrinform šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Oleh Ivaščenko. Tvrzení stran konfliktu ale nelze v podmínkách války nezávisle ověřit.
Kvůli vysokým ztrátám se spekuluje, že by Kreml mohl po volbách do Státní dumy, dolní komory parlamentu, které se uskuteční tento měsíc, vyhlásit mobilizaci. To ruský prezident Vladimir Putin v poslední době opakovaně popřel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před časem také varoval, že do války by se mohly zapojit desítky tisíc severokorejských vojáků.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské invazi od února 2022. Moskva vlastní vojenské ztráty prakticky nezveřejňuje, Kyjev tak činí zřídka. Prezident Zelenskyj začátkem února řekl, že od vpádu ruských vojsk do jeho země v únoru 2022 padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet bojovníků je podle něj také nezvěstný.
Mohlo by vás také zajímat: Velitel 3. sboru Biletskyj natočil video v centru Svjatohirsku po ruském tvrzení o dobytí
Předpověděl 11. září a zachránil skoro 2700 lidí. Sám ve věži zůstal
Předpověděl útok na Světové obchodní centrum v New Yorku. A když k němu 11. září 2001 došlo, zachránil 2687 lidí. Sám byl naposledy viděn, jak stoupá nahoru, aby zkontroloval, zda jsou všichni v bezpečí. Poslední slova 62letého bezpečnostního manažera a válečného veterána Ricka Rescorly byla: „Půjdu. Hned jak se ujistím, že jsou všichni ostatní pryč.“
„To se bojíte mrtvého?“ Komunisté rodině kazatele Burgeta nevydali ani urnu s jeho popelem
Kazatel Cyril Burget odmítl svědčit proti jinému duchovnímu a komunisté ho poslali na sedm let do vězení. Dcera Věra ho ve Valdicích sotva poznala. Po jeho smrti se rodina směla rozloučit jen u zapečetěné rakve a sedmdesát let netušila, kde skončily jeho ostatky.
ŽIVĚ Rusko v noci podniklo další útoky. Ukrajina hlásí tři mrtvé a několik zraněných
Rusko v noci na sobotu opět zaútočilo na ukrajinská města: dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal ruský útok na Záporoží, jeden člověk byl zabit při útoku na Kryvyj Rih, v Oděse je 16 zraněných, informují ukrajinské úřady. Na západě Ruska ukrajinský dron zaútočil na auto, na místě zahynula žena, další tři lidé, včetně dítěte, vyvázli se zraněním, tvrdí krizový štáb Belgorodské oblasti.
ŽIVĚ Saúdská Arábie po čtvrtečních útocích dočasně odstavila ropovod východ-západ
Saúdská Arábie v pátek oznámila, že dočasně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Důvodem jsou čtvrteční útoky, při nichž bylo zraněno několik lidí. Ministerstvo energetiky nejprve neuvedlo, kdo za útoky stojí, v pátek večer ale Rijád podle agentury Reuters sdělil, že ropovod zasáhly drony vypuštěné z Iráku. Irák mezitím útoky odsoudil a nařídil vyšetřování.
Nehýbu se, děsila se Townsendová ve finále. Siniaková zasáhla a dokázala to, co nikdo před ní
Hrdá na to, že dokázala něco unikátního, byla po pátečním triumfu ve čtyřhře na US Open tenistka Kateřina Siniaková. S Američankou Taylor Townsendovou porazily ve finále Robin Montgomeryovou a Ashlyn Kruegerovou 5:7, 6:0, 6:2, přičemž zkompletovaly společný kariérní Grand Slam.