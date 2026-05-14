Zahraničí

USA a Čína by se mohly dostat do střetu kvůli Tchaj-wanu, varoval Trumpa Si

ČTK

Čínský vůdce Si Ťin-pching uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce provázeného obchodní válkou obou velmocí. Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí, uvedly agentury.

China Trump
Čínský prezident Si Ťin-Pching přijal Donalda Trumpa v Pekingu.Foto: CTK
Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a že stabilita jejich vztahů je dobrá pro svět, uvedly tiskové agentury. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve.

Jednání se má týkat zejména posílení vzájemného obchodu a spolupráce v oblasti technologií. Dvě největší ekonomiky světa loni vedly obchodní válku a zaváděly trojciferná cla, poté se však v říjnu oba lídři shodli na příměří.

Na úvod jednání Trump řekl, že jeho vztahy se Sim jsou fantastické a že jsou přátelé. Čínský prezident volil oficiálnější tón a prohlásil, že stabilní vztahy obou zemí jsou dobré pro celý svět. Čínská státní média uvedla, že za nejdůležitější otázku označil Tchaj-wan, který Čína považuje za svou součást a USA jsou jeho nejvýraznějším podporovatelem a dodávají mu zbraně.

Skupina amerických zákonodárců před odletem vyzvala Trumpa, aby dal v Číně jasně najevo americkou podporu ostrova. Mluvčí tchajwanské vlády poděkoval v době Trumpova jednání se Sim Washingtonu za dlouhodobou podporu, napsala agentura Reuters. Sám Trump o Tchaj-wanu před cestou příliš nehovořil.

Trump dorazil do Pekingu v době, kdy se v USA potýká s poklesem popularity kvůli americko-izraelské válce s Íránem a růstem cen vyvolaným související blokádou Hormuzského průlivu. Ministr zahraničí Marco Rubio, který je v Trumpově delegaci, před jednáním řekl, že by Čína měla zatlačit na svého spojence Írán a pomoci vyřešit krizi kolem konfliktu.

Trump se i kvůli potížím spojeným s válkou vyvolanou USA a Izraelem snaží dosáhnout mezinárodního úspěchu uzavřením dohod s Čínou o nákupu většího množství amerických potravin a letadel. Trump před cestou prohlásil, že Si Ťin-pchinga vyzve, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Šéfa Bílého domu doprovází početná skupina podnikatelů z předních firem jako je Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa či JPMorgan.

Peking již několikrát kritizoval USA za zahájení války s Íránem, který je pro Čínu blízkým obchodním partnerem, a americké zpravodajské služby tvrdí, že Čína se chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany.

Záběry z cvičení čínské armády ukazují vojáky na elektrických plošinách a čtyřnohé roboty s puškami. | Video: Instagram/anarchistsportsclub a manifestoradiopodcast
Nejnovější
„Chci během tří let vytvořit akční jednotku, která bude po celé republice. Řekněme třeba sto lidí, kteří to budou kontrolovat,“ řekl Aktuálně.cz ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO), který chce „zatočit“ se zneužíváním sociálních dávek.
„Sociální kobra.“ Juchelka žasne nad fintami Čechů: má plán, jak je zastavit

Zneužívání sociálních dávek. Až dosud se v této souvislosti výrazněji ukazovalo na Ukrajince žijící v Česku. Jenže i Češi umí být vynalézaví a neváhají úřadům lhát. Právě na tyto lidi se hodlá ministerstvo práce a sociálních věcí víc zaměřit. Šéf resortu práce Aleš Juchelka (ANO) deníku Aktuálně.cz popsal své plány.

Spisovatelka Iva Pekárková žije už více než 20 let v Londýně. Píše knihy a v současnosti pracuje jako kostelnice v unitářském kostele.
„Afrika to od Evropy během staletí fakt pěkně schytala,“ říká spisovatelka Pekárková

Od roku 2005 žije v Anglii a v životě už se živila ledasčím. V roce 1985, krátce před dokončením Přírodovědecké fakulty UK, prozaička Iva Pekárková emigrovala z Československa a v New Yorku i Londýně jezdila s taxíkem, pracovala jako barmanka, tlumočnice či sociální pracovnice. Nyní je kostelnicí v unitářském kostele a v nakladatelství Ikar jí vychází nový román Pepřové pocity.

Fotbal - Chance liga 2025/26 - Sparta - Slavia (v bílo - červeném)
Vyřazení Chorého a Douděry jsme dostali nařízené, každý máme šéfa, přiznal Trpišovský

Přišel o dva klíčové hráče sestavy, kteří byli kvůli disciplinárním prohřeškům vyřazení s kádru. Souhlasil trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský s interním trestem pro Tomáše Chorého a Davida Douděru? "Dostali jsme to svým způsobem nařízené," přiznal kouč v rozhovoru pro stanici Oneplay po středečním utkání s Jabloncem, v němž si Slavia definitivně zajistila titul.

