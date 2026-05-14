USA a Čína by se mohly dostat do střetu kvůli Tchaj-wanu, varoval Trumpa Si

Čínský vůdce Si Ťin-pching uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce provázeného obchodní válkou obou velmocí. Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí, uvedly agentury.
Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly a že stabilita jejich vztahů je dobrá pro svět, uvedly tiskové agentury. Trump poté řekl, že vztahy obou zemí budou lepší než kdy dříve.
Jednání se má týkat zejména posílení vzájemného obchodu a spolupráce v oblasti technologií. Dvě největší ekonomiky světa loni vedly obchodní válku a zaváděly trojciferná cla, poté se však v říjnu oba lídři shodli na příměří.
Na úvod jednání Trump řekl, že jeho vztahy se Sim jsou fantastické a že jsou přátelé. Čínský prezident volil oficiálnější tón a prohlásil, že stabilní vztahy obou zemí jsou dobré pro celý svět. Čínská státní média uvedla, že za nejdůležitější otázku označil Tchaj-wan, který Čína považuje za svou součást a USA jsou jeho nejvýraznějším podporovatelem a dodávají mu zbraně.
Skupina amerických zákonodárců před odletem vyzvala Trumpa, aby dal v Číně jasně najevo americkou podporu ostrova. Mluvčí tchajwanské vlády poděkoval v době Trumpova jednání se Sim Washingtonu za dlouhodobou podporu, napsala agentura Reuters. Sám Trump o Tchaj-wanu před cestou příliš nehovořil.
Trump dorazil do Pekingu v době, kdy se v USA potýká s poklesem popularity kvůli americko-izraelské válce s Íránem a růstem cen vyvolaným související blokádou Hormuzského průlivu. Ministr zahraničí Marco Rubio, který je v Trumpově delegaci, před jednáním řekl, že by Čína měla zatlačit na svého spojence Írán a pomoci vyřešit krizi kolem konfliktu.
Trump se i kvůli potížím spojeným s válkou vyvolanou USA a Izraelem snaží dosáhnout mezinárodního úspěchu uzavřením dohod s Čínou o nákupu většího množství amerických potravin a letadel. Trump před cestou prohlásil, že Si Ťin-pchinga vyzve, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Šéfa Bílého domu doprovází početná skupina podnikatelů z předních firem jako je Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa či JPMorgan.
Peking již několikrát kritizoval USA za zahájení války s Íránem, který je pro Čínu blízkým obchodním partnerem, a americké zpravodajské služby tvrdí, že Čína se chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany.
Mohlo by Vás zajímat:
„Sociální kobra.“ Juchelka žasne nad fintami Čechů: má plán, jak je zastavit
Zneužívání sociálních dávek. Až dosud se v této souvislosti výrazněji ukazovalo na Ukrajince žijící v Česku. Jenže i Češi umí být vynalézaví a neváhají úřadům lhát. Právě na tyto lidi se hodlá ministerstvo práce a sociálních věcí víc zaměřit. Šéf resortu práce Aleš Juchelka (ANO) deníku Aktuálně.cz popsal své plány.
Maroko oznámilo nález těla pohřešované americké vojačky
Na marockém pobřeží se podařilo objevit tělo americké vojačky, již hledaly pátrací týmy od chvíle, co spolu s kolegou zmizela 2. května poblíž útesů na jihozápadě země. O nálezu v noci informovala marocká armáda.
„Afrika to od Evropy během staletí fakt pěkně schytala,“ říká spisovatelka Pekárková
Od roku 2005 žije v Anglii a v životě už se živila ledasčím. V roce 1985, krátce před dokončením Přírodovědecké fakulty UK, prozaička Iva Pekárková emigrovala z Československa a v New Yorku i Londýně jezdila s taxíkem, pracovala jako barmanka, tlumočnice či sociální pracovnice. Nyní je kostelnicí v unitářském kostele a v nakladatelství Ikar jí vychází nový román Pepřové pocity.
Vyřazení Chorého a Douděry jsme dostali nařízené, každý máme šéfa, přiznal Trpišovský
Přišel o dva klíčové hráče sestavy, kteří byli kvůli disciplinárním prohřeškům vyřazení s kádru. Souhlasil trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský s interním trestem pro Tomáše Chorého a Davida Douděru? "Dostali jsme to svým způsobem nařízené," přiznal kouč v rozhovoru pro stanici Oneplay po středečním utkání s Jabloncem, v němž si Slavia definitivně zajistila titul.
Na Výstavišti začíná 31. ročník festivalu Svět knihy, Pavel se na něm setká se Snyderem
Na pražském Výstavišti dnes začíná 31. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy. Potrvá do 17. května. Letošní novinkou je koncept tematické země. Tou je letos Rumunsko, které se představí jako budoucí čestný host příštího ročníku festivalu Svět knihy Praha.