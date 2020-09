Shodu na sankcích pro Bělorusy blokuje Kypr. Za souhlas chce sankce i pro Turecko

Ani osobní jednání vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské s ministry zahraničí Evropské unie dnes nepomohlo tomu, aby členské státy schválily připravené sankce vůči čtyřem desítkám činitelů režimu autoritářského vládce Alexandra Lukašenka. Navzdory tlaku zejména z pobaltských států či výzvám europoslanců a nevládních organizací ministři nepřesvědčili pro souhlas se sankcemi Kypr.

Kypr na oplátku požaduje shodu na tvrdším přístupu vůči turecké těžbě u svých břehů, což řada států odmítá.

Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka stále trvá šance na přijetí sankcí během unijního summitu začínajícího ve čtvrtek.

"Ačkoli je tu jasná vůle přijmout sankce, požadované jednomyslnosti se nám nepodařilo docílit," řekl novinářům po jednání šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Španělský politik uznal, že neschopnost shodnout se na potrestání lidí odpovědných za běloruské volební manipulace a násilné potlačování opozičních protestů nabourává důvěryhodnost EU.

Kyperský ministr Nikos Christodulidis před jednáním řekl, že jeho země sankce podporuje, nechce však, aby unie měřila dvojím metrem a netrestala vedle porušování lidských práv v Bělorusku také narušování územní suverenity svých členských zemí. Kypr podle diplomatů požaduje, aby EU rozšířila současný rámec sankcí za průzkumnou tureckou těžbu u kyperských břehů o několik jedinců a subjektů. Mezi unijními zeměmi na tom však s ohledem na citlivou otázku vztahů s partnerskou zemí v NATO není jednoznačná shoda.

"Věřím, že je to pouze odklad o několik dní," řekl českým novinářům Petříček, podle něhož by sankce mohli schválit unijní lídři na nadcházejícím summitu. Jeho zásadním tématem by měly být vztahy s Tureckem. Český ministr také podpořil myšlenku, aby se seznam potrestaných osob rozšířil o Lukašenka, což dnes navrhoval mimo jiné jeho německý kolega Heiko Maas.