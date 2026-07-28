Severozápad Číny zasáhla dvě zemětřesení o síle 5,7 a 5,8 stupně

Severozápadní čínskou provincii Čching-chaj v úterý zasáhla dvě zemětřesení o síle 5,7 a 5,8 stupně. Podle Čínského střediska pro sledování zemětřesení (CENC) otřesy následovaly v odstupu 18 minut, uvedla agentura Reuters.
První zemětřesení zasáhlo okres Sing-chaj v 11:16 místního času (05:16 SELČ).
Obě zemětřesení měla ohnisko v hloubce deseti kilometrů a epicentrum leželo přes 240 kilometrů od Si-ningu, hlavního města provincie Čching-chaj .
Podle státní tiskové agentury Nová Čína úřady zatím neobdržely žádné zprávy o obětech ani o škodách na budovách. Záchranné týmy jsou na cestě k epicentru.
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