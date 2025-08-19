Zahraničí

Severokorejští špioni chtějí zpátky domů. Většině je přes 90 let, zůstali věrní KLDR

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Šest bývalých severokorejských vojáků a špionů, kterým je většinou přes 90 let a kteří byli desítky let vězněni v Jižní Koreji, požádalo o repatriaci. S odvoláním na úředníky o tom napsala agentura Jonhap. Jde o osoby, které se nechtěly zřeknout věrnosti KLDR. V zemi jich bylo celkem 110, z nichž se 63 vrátilo domů před čtvrt stoletím a 41 zemřelo.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: KCNA via REUTERS

Žádost o návrat do KLDR jihokorejskému ministerstvu pro sjednocení nedávno podali 95letý An Hak-sop, 94letá Pak Sun-ča, 96letý Jang Won-čin, 91letý Jang Hui-čchol, 91letý Kim Jong-sik a 80letý I Kwang-kun. Patřilo k nim i 41 dalších, kteří se také toužili vrátit domů, ale už zemřeli, uvedl web Hankjoreh.

Jedná se o takzvané nekonvertované, kteří byli v Jižní Koreji zatčeni před a po korejské válce v letech 1950 až 1953. V zemi si odseděli desítky let proto, že odmítli zavrhnout své socialistické přesvědčení v době, kdy Jižní Koreu stále ohrožovala komunistická ideologie.

Na tiskové konferenci vystoupila občanská skupina, která prosazuje Anovu repatriaci. Zdůvodnila to tím, že by měl být poslán domů na základě Ženevských úmluv, které nařizují humanitární zacházení s válečnými zajatci.

Sám An uvedl, že ve středu dopoledne překročí mezikorejskou demilitarizovanou zónu u vesnice Pchanmundžom, kvůli čemuž požádal vládu a Velitelství OSN (UNC) o vyřízení formalit a oznámení převozu Pchjongjangu. An se podle webu chce vrátit, aby mohl být "pohřben vedle svých soudruhů". UNC dohlíží na dodržování klidu zbraní mezi oběma Korejemi.

Vládní úředník citovaný agenturou Jonhap uvedl, že kabinet si je těchto požadavků vědom, ale že dosud nebylo rozhodnuto, zda KLDR o repatriaci požádá. Úředník z ministerstva pro sjednocení pak uvedl, že Anův návrat do vlasti bude obtížný, protože se předtím musí vyřídit všechny procedury, ale že vláda žádost posoudí. Podle webu však rozhodnutí závisí na Pchjongjangu, který na jihokorejské návrhy na repatriace nereaguje.

Úřady letos 27. května a předtím 7. března zadržely plavidla se čtyřmi, respektive dvěma Severokorejci, kteří vyjádřili přání vrátit se do vlasti. Jižní Korea je 9. července repatriovala, na což její severní soused oficiálně nereagoval, jeho hlídková loď nicméně čekala na předávacím místě.

Obě Koreje jsou od ukončení války v roce 1953 de facto ve válečném stavu, protože jejich konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy. Jižní Korea v atmosféře smíření mezi oběma Korejemi na konci roku 2000, za vlády exprezidenta Kim Te-džunga, repatriovala 63 nekonvertovaných. K žádné další repatriaci od té doby už ale nedošlo.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Jižní Korea KLDR (Severní Korea) špion voják špionáž návrat

