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Zahraničí

Severokorejští hackeři ukradli kryptoměny za miliardy. Pomáhala jim umělá inteligence

ČTK
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Severokorejští hackeři podporovaní státem ukradli za posledních 18 měsíců kryptoměny v hodnotě více než 400 milionů dolarů (8,7 miliardy Kč), přičemž zneužili tajně pořízené záznamy z webkamer. V noci na pátek to prohlásil americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

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Hackerský útok. Ilustrační foto.Foto: HN – Tomáš Škoda
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Při podvodech hackeři údajně využívali i nástroje umělé inteligence, které jim pomáhaly vydávat se za jiné osoby při internetových videohovorech. Severní Korea se k tomuto obvinění zatím nevyjádřila.

Hackeři podle FBI používali metodu označovanou jako FaceStealer, která kombinuje sociální inženýrství s nástroji umělé inteligence. Podvodníci při videokonferencích využívali tajně pořízené záznamy z webkamer, aby oklamali své oběti.

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Pomocí umělé inteligence rovněž vytvářeli falešná videa, takzvané deepfakes, známých a vlivných osobností. Jejich podobu pak využívali k získání důvěry lidí, na které se zaměřili.

FBI uvedla, že se jí podařilo narušit cloudovou infrastrukturu, kterou hackeři při operaci využívali, a zajistit více než 900 videozáznamů obětí z různých částí světa.

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Varovala, že terčem podobných útoků se může stát kdokoli, kdo vlastní kryptoměny nebo pracuje v tomto odvětví.

Severokorejský režim podle ředitele operací kybernetické divize FBI Bretta Leathermana využívá výnosy z rozsáhlých krádeží kryptoměn k financování svého nelegálního zbrojního programu.

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FBI podle něj hodlá pokračovat v odhalování a narušování aktivit severokorejských hackerů a zvyšovat náklady, které jim jejich činnost přináší.

Severní Korea čelí také obvinění z rozsáhlé krádeže virtuálních aktiv z kryptoměnové burzy Binance z konce října.

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FBI za útokem, při němž podle ní zmizely kryptoměny v hodnotě přes šest miliard dolarů, označila skupinu známou jako TraderTraitor.

Pchjongjang obvinění Spojených států odmítl. Sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una Kim Jo-čong je označila za absurdní rétoriku a pokus vykreslit Severní Koreu jako kybernetický zločinecký stát. Podle ní jde o vážnou politickou provokaci vůči její zemi.

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