Severokorejský emisar dorazil do USA, má se sejít s Pompeem

Washington - Do New Yorku dnes přiletěl severokorejský emisar Kim Jong-čchol, který má s americkým vedením diskutovat o možné schůzce prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Oznámila to agentura AP. Bývalý šéf severokorejské tajné služby, který řídí vztahy Pchjongjangu s Jižní Koreou, se má ještě tento týden sejít s ministrem zahraničí Mikem Pompeem.

Kim Jong-čchol je za posledních téměř dvacet let nejvyšším severokorejským politikem, který vkročil na americkou půdu. Do New Yorku přicestoval komerčním letem z Pekingu. Generál je místopředsedou ústředního výboru vládnoucí Korejské strany práce a je považován za jednoho z nejmocnějších severokorejských politiků.

Trumpova mluvčí Sarah Sandersová dnes na tiskové konferenci ve Washingtonu řekla, že Bílý dům stále počítá s tím, že summit se uskuteční 12. června, jak bylo plánováno. Americký prezident sice minulý týden konání summitu s Kim Čong-unem zrušil, ale takřka ihned opět připustil, že by se schůzka v Singapuru přece jen mohla uskutečnit.

Podle jihokorejské agentury Jonhap doprovází Kim Jong-čchola na cestě do USA pět severokorejských činitelů. Jihokorejská média spekulují, že generál možná veze osobní dopis od Kim Čong-una a že by se kromě šéfa diplomacie Pompea mohl sejít i s Trumpem.