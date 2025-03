Severokorejci klíčem k ziskům v Kurské oblasti. "Neměli jsme na ně," tvrdí Ukrajinci

Na ukrajinském ústupu z ruského města Sudža v Kurské oblasti minulý týden měli podle zjištění amerického deníku The Washington Post značný podíl severokorejští vojáci, kteří se na frontě objevili v hojném počtu. Stalo se tak jen několik týdnů poté, co jihokorejská rozvědka upozorňovala, že do Ruska z KLDR míří posily, aby nahradily zhruba tisíc padlých krajanů.

1:32 Ruští vojáci zveřejnili záběry z převzetí Sudži | Video: Associated Press