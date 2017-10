před 1 hodinou

Severoirští republikáni a unionisté v pondělí nedospěli k náznaku toho, že by dosáhli dohody na vytvoření společné vlády. Informovala o tom agentura Reuters. Britská vláda nicméně původní lhůtu prodloužila o dalších 24 hodin. V opačném případě by Londýn zřejmě sám stanovil Severnímu Irsku rozpočet a tato část Spojeného království by se ocitla nejblíže přímé správě z Londýna za posledních deset let. Ke vzniku funkčního kabinetu v Severním Irsku nepomohly ani předčasné volby v březnu.