Severoirská politička: Když bude divoký brexit, chceme referendum o spojení s Irskem

Pokud dojde k brexitu bez dohody, mělo by se v Severním Irsku konat referendum o jeho případném sjednocení s Irskou republikou. Před jednáním s novým britským premiérem Borisem Johnsonem to řekla předsedkyně severoirské republikánské strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová.

"Nechápu, jak by mohla Británie vytáhnout tuto část Irska z Evropské unie… a s klidnou tváří říci komukoli z nás, kdo žije na tomto ostrově, že bychom neměli dostat demokratickou příležitost… rozhodnout o své budoucnosti," uvedla podle agentury Reuters McDonaldová.

Kdyby obyvatelé Severního Irska nedostali po brexitu možnost rozhodnout se v referendu, zda setrvají ve svazku s Anglií, Skotskem a Walesem, nebo zda se spojí s Irskou republikou a zůstanou tak součástí Evropské unie, bylo by to podle šéfky republikánské strany Sinn Féin "naprosto skandální".

Premiér Johnson, který slíbil, že Spojené království opustí 31. října EU, ať už to bude s dohodou či bez ní, se ve středu v Belfastu sejde se zástupci pěti hlavních severoirských stran. Bude mezi nimi jak McDonaldová jako šéfka nejsilnější nacionalistické strany, tak Arlene Fosterová jako předsedkyně nejsilnější unionistické partaje. Její severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) navíc v parlamentu v Londýně podporuje Johnsonovu menšinovou vládu.

Fosterová, která se s několika svými spolustraníky setkala s Johnsonem již v úterý večer, ve středu znovu odmítla takzvanou irskou pojistku. Toto opatření, které obsahuje brexitová dohoda dojednaná s Bruselem bývalou premiérkou Theresou Mayovou, má zajistit, aby se po brexitu neobnovily klasické hraniční kontroly mezi Irskem a Severním Irskem.

"Pojistka je trvající a zásadní závadou dohody o odchodu (Británie z EU) a je velmi důležité, aby zmizela," řekla Fosterová. Sporné opatření, které by udrželo Británii v bezcelní zóně EU i po brexitu a Severní Irsko by donutilo dodržovat část pravidel jednotného unijního trhu, by podle Fosterové "v podstatě rozbilo" Spojené království.

Scénář možného odchodu Británie z evropského bloku bez dohody je podle šéfky DUP na stole jen proto, že Brusel je agresivní a chce Spojené království rozbít.

Johnson při příjezdu na sérii jednání řekl, že očekává, že "brexit asi přijde na pořad dne". Za klíčový bod rozhovorů ale označil situaci kolem nefunkční severoirské vlády. Koaliční kabinet unionistů a separatistů se rozpadl už v lednu 2017. K jeho obnovení nepomohly ani předčasné volby, ani další jednání. Sinn Féinn a DUP nedokázaly překonat rozpory mimo jiné právě kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie.