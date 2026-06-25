Severní Korejci se chlubí superlodí. Kim slibuje sílu „za hranicí představivosti“

Severní Korea chystá výrazné posílení svého námořnictva. Kim Čong-un oznámil plán postavit během příštích pěti let deset nových válečných lodí a zároveň naznačil, že flotila bude hrát důležitou roli v jaderném odstrašení země.
Novou námořní strategii představil severokorejský vůdce při slavnostním zařazení torpédoborce Čche Hjon do služby.
Loď podle státní agentury KCNA úspěšně dokončila čtrnáctiměsíční sérii vojenských zkoušek a stala se symbolem ambiciózní modernizace flotily.
Kim oznámil, že KLDR bude v příštích pěti letech každoročně stavět dvě válečné lodě o výtlaku 5000 tun. Brzy má navíc do služby vstoupit i torpédoborec Kang Kon, který loni při spuštění na vodu utrpěl ostudnou nehodu a částečně se převrátil.
Pchjongjang však míří ještě výš. Režim plánuje také výstavbu strategických válečných lodí o výtlaku 10 000 tun a budování nových námořních základen.
Podle Kima bylo námořnictvo dosud nejslabší složkou severokorejské armády. To se má nyní zásadně změnit. Vůdce KLDR prohlásil, že „jaderná transformace námořnictva“ pokračuje a posílí odstrašující schopnosti země. Budoucí flotila má být podle jeho slov „něčím neuvěřitelným, přesahujícím veškerou představivost“.