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Zahraničí

Severní Korejci se chlubí superlodí. Kim slibuje sílu „za hranicí představivosti“

Kim Čong-un pokřtil v přístavu Nampho nový torpédoborec Čche Hjon.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Severní Korea chystá výrazné posílení svého námořnictva. Kim Čong-un oznámil plán postavit během příštích pěti let deset nových válečných lodí a zároveň naznačil, že flotila bude hrát důležitou roli v jaderném odstrašení země.

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Novou námořní strategii představil severokorejský vůdce při slavnostním zařazení torpédoborce Čche Hjon do služby.

Loď podle státní agentury KCNA úspěšně dokončila čtrnáctiměsíční sérii vojenských zkoušek a stala se symbolem ambiciózní modernizace flotily.

Commissioning ceremony of the new multipurpose destroyer Choe Hyon at Nampho port
Kim se zúčastnil ceremoniálu v přístavu Nampho, který oslavoval nasazení nového víceúčelového torpédoborce Čche Hjon.Foto: Reuters

Kim oznámil, že KLDR bude v příštích pěti letech každoročně stavět dvě válečné lodě o výtlaku 5000 tun. Brzy má navíc do služby vstoupit i torpédoborec Kang Kon, který loni při spuštění na vodu utrpěl ostudnou nehodu a částečně se převrátil.

Kim Čong-un osobně dohlížel na odpálení řízených a protilodních střel z torpédoborce Čche Hjon. Video KCNA | Video: KCNA

Pchjongjang však míří ještě výš. Režim plánuje také výstavbu strategických válečných lodí o výtlaku 10 000 tun a budování nových námořních základen.

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Podle Kima bylo námořnictvo dosud nejslabší složkou severokorejské armády. To se má nyní zásadně změnit. Vůdce KLDR prohlásil, že „jaderná transformace námořnictva“ pokračuje a posílí odstrašující schopnosti země. Budoucí flotila má být podle jeho slov „něčím neuvěřitelným, přesahujícím veškerou představivost“.

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Kim s dcerou otevřeli herní centrum a kliniku pro psy. | Video: Reuters
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