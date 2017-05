před 2 minutami

Severní Korea vystřelila v pondělí ráno místního času blíže neurčenou střelu ze svého východního pobřeží. Uvedla to jihokorejská armáda, podle které to byla zřejmě raketa krátkého doletu. Odpal přichází po sérii zkušebních testů raket v posledních týdnech, upozornila agentura Reuters. Střela podle tiskové agentury Jonhap, která se odvolává na blíže neurčené zdroje, pravděpodobně spadla do japonské výlučné hospodářské zóny. Podle armády raketa dolétla asi 450 kilometrů a přistála v moři. Japonsko se proti testu rakety KLDR ohradilo. Balistickou raketu KLDR naposledy testovala 21. května. Test označila za úspěšný s tím, že cílem bylo ověřit schopnost střely nést velkou jadernou hlavici.

