Zahraničí

Severní Korea opět testovala odpal balistických střel, uvedl znepokojený Soul

ČTK

Severní Korea dnes a v úterý odpálila několik blíže nespecifikovaných balistických střel směrem k Japonskému moři, uvedla jihokorejská armáda. O jaký typ střel šlo, nyní analyzují jihokorejské a americké zpravodajské služby. Informovaly o tom světové agentury.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un s oblibou provokuje jižního souseda svého totalitního skanzenuFoto: KCNA
Tato série odpalů následovala poté, co Soul v pondělí vyjádřil lítost nad lednovým narušením vzdušného prostoru KLDR civilními drony. Jihokorejský prezident I Če-mjong označil incident za nezodpovědnost, což sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, Kim Jo-čong, kvitovala jako moudré chování. "Naše vláda to ocenila jako šťastné a moudré chování," uvedla v pondělí, což představitelé Soulu vnímali jako pokrok ve vzájemných vztazích.

V úterý však podle agentury AP vysoce postavený činitel severokorejského ministerstva zahraničí označil jižního souseda za stát, který je vůči KLDR nejvíce nepřátelský, a dodal, že pokud Jižní Korea považuje předchozí odpověď Kim Jo-čong za projev přátelství, je naivní.

Severní Korea se od roku 2019, kdy zkrachovala diplomatická jednání Kim Čong-una s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, odmítá vrátit k rozhovorům se Soulem i Washingtonem a pokračuje v rozšiřování svého jaderného arzenálu. Na únorovém sjezdu vládnoucí Strany práce navíc Kim Čong-un pohrozil zničením Jižní Koreje, pokud bude jeho země vyprovokována.

