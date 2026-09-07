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Zahraničí

Severní Korea odsoudila cvičení USA se spojenci a pohrozila protiopatřeními

ČTK
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Nový severokorejský ministr obrany Kim Song-ki v pondělí ostře odsoudil dvě vojenská cvičení Spojených států se spojenci a pohrozil případnou reakcí. Napsala to agentura Jonhap s odkazem na Kimovo prohlášení, které je první od jeho jmenování do funkce 29. srpna. KLDR označuje cvičení spojenců ve své blízkosti za agresivní a provokativní jednání a považuje je za nácvik invaze.

North Korean leader Kim oversees test-launch of multiple rocket launchers
Severokorejský vůdce Kim Čong-un s dcerou při cvičení raketových jednotek. Foto: REUTERS – KCNA
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Cvičení Freedom Edge začalo v mezinárodních vodách jihovýchodně a jižně od jihokorejského ostrova Čedžu v pondělí a až do pátku se jej účastní USA spolu s Jižní Koreou a Japonskem. Manévrů Orient Shield, které potrvají od úterý do 24. září napříč Japonskem, se USA zúčastní po boku Japonska a Austrálie.

„Cvičení (Freedom Edge) představuje bezpečnostní hrozbu, která posouvá nestabilitu na Korejském poloostrově i mimo tento region až na samotnou hranici. Pokud se USA a jejich spojenci pokusí vyprovokovat novou vojenskou konfrontaci s KLDR, ta přijme z hlediska síly silná a přiměřená protiopatření,“ píše se v ministrově prohlášení zveřejněném státní tiskovou agenturou KCNA.

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Kim také kritizoval cvičení Orient Shield i plánované nasazení mobilní jednotky americké armády ve více oblastech v Jižní Koreji do konce roku.

„Vojenské manévry vedené USA se konají hned za sebou bez jakéhokoli časového či prostorového odstupu v situaci, kdy se systém trojstranné vojenské spolupráce mezi USA, Japonskem a Koreou mění v nebezpečnou ofenzivní strukturu doprovázenou jadernými prvky,“ uvedl Kim.

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Freedom Edge probíhá podle plánu navzdory tomu, že srpnová klíčová cvičení Ulchi Freedom Shield mezi Soulem a Washingtonem skončila o šest dní dříve. Stalo se tak z podnětu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který své rozhodnutí zdůvodnil dobrými vztahy se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a odmítnutím Koreje podpořit USA v jejich válce proti Íránu.

Pchjongjang tehdy nicméně reagoval, že zkrácení délky a omezení rozsahu cvičení nic nezmění na jeho „provokativní a agresivní povaze“.

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