Severní Korea odsoudila cvičení USA se spojenci a pohrozila protiopatřeními

Nový severokorejský ministr obrany Kim Song-ki v pondělí ostře odsoudil dvě vojenská cvičení Spojených států se spojenci a pohrozil případnou reakcí. Napsala to agentura Jonhap s odkazem na Kimovo prohlášení, které je první od jeho jmenování do funkce 29. srpna. KLDR označuje cvičení spojenců ve své blízkosti za agresivní a provokativní jednání a považuje je za nácvik invaze.
Cvičení Freedom Edge začalo v mezinárodních vodách jihovýchodně a jižně od jihokorejského ostrova Čedžu v pondělí a až do pátku se jej účastní USA spolu s Jižní Koreou a Japonskem. Manévrů Orient Shield, které potrvají od úterý do 24. září napříč Japonskem, se USA zúčastní po boku Japonska a Austrálie.
„Cvičení (Freedom Edge) představuje bezpečnostní hrozbu, která posouvá nestabilitu na Korejském poloostrově i mimo tento region až na samotnou hranici. Pokud se USA a jejich spojenci pokusí vyprovokovat novou vojenskou konfrontaci s KLDR, ta přijme z hlediska síly silná a přiměřená protiopatření,“ píše se v ministrově prohlášení zveřejněném státní tiskovou agenturou KCNA.
Kim také kritizoval cvičení Orient Shield i plánované nasazení mobilní jednotky americké armády ve více oblastech v Jižní Koreji do konce roku.
„Vojenské manévry vedené USA se konají hned za sebou bez jakéhokoli časového či prostorového odstupu v situaci, kdy se systém trojstranné vojenské spolupráce mezi USA, Japonskem a Koreou mění v nebezpečnou ofenzivní strukturu doprovázenou jadernými prvky,“ uvedl Kim.
Freedom Edge probíhá podle plánu navzdory tomu, že srpnová klíčová cvičení Ulchi Freedom Shield mezi Soulem a Washingtonem skončila o šest dní dříve. Stalo se tak z podnětu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který své rozhodnutí zdůvodnil dobrými vztahy se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a odmítnutím Koreje podpořit USA v jejich válce proti Íránu.
Pchjongjang tehdy nicméně reagoval, že zkrácení délky a omezení rozsahu cvičení nic nezmění na jeho „provokativní a agresivní povaze“.
ŽIVĚ Rusko varuje před americkými raketami v Evropě. Mohou zničit podmínky pro jednání, tvrdí
V současnosti nepanují podmínky pro věcný dialog s USA o strategické stabilitě, uvedlo v pondělí podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tvrdí, že rozmístění amerických raketových systémů v Evropě včetně Norska by mohlo zničit všechny zbývající podmínky pro takové jednání.
Sýrie zatkla generála Asadova režimu, který krvavě potlačil protesty z roku 2011
Syrské úřady oznámily zatčení bývalého generála, který byl jedním z hlavních důstojníků někdejšího diktátorského režimu Bašára Asada. Vztahují se na něj evropské sankce a je obviněn z účasti na krvavém potlačení demonstrací v roce 2011 a z masakru v Hamá v roce 1982. Informovala o tom v pondělí agentura AFP.
Co se řešilo v Moskvě. Otázky vzbuzuje jedna postava a schůzka Trump, Putin, Si
Moskvu v sobotu – den před historickou schůzkou v Kyjevě – navštívili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner, kteří jednali i s prezidentem Vladimirem Putinem. Otázky ale vzbuzuje přítomnost dalšího zástupce americké administrativy. Ruskou metropoli totiž navštívil i „sankční car“ Gene Lang. Zároveň se spekuluje o trojstranné schůzce Putina s jeho čínským a americkým protějškem.
„Milý Karle, víš, kdo toto řekl?“ Zeman školil Havlíčka kvůli dávnému slibu
Horké chvilky si prožil v Kolíně vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Ten přijel podpořit kandidátku vládního hnutí ANO do Senátu Andreu Brzobohatou. Akce se ale účastnil i někdejší prezident Miloš Zeman. Když však přišla řeč na vysoké schodky státního rozpočtu, exprezident po „zemanovsku“ školil Havlíčka kvůli superhrubé mzdě. A na ministrovi bylo vidět, že mu to dvakrát příjemné není.
Koalice o úsporách podle poslance SPD nerozhodla, jednání budou pokračovat
Koaliční špičky ANO, SPD a Motoristů o možných rozpočtových úsporách v pondělí večer nerozhodly. Vyplynulo to z vyjádření poslance SPD Jana Hrnčíře, který novinářům řekl, že jednání jsou konstruktivní a budou pokračovat.