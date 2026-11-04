Severní Korea odpálila několik střel směrem k Japonskému moři, uvedl Soul

Severní Korea ve středu odpálila několik střel z oblasti Sondok na východním pobřeží směrem k Japonskému moři, uvedla podle agentury Reuters jihokorejská armáda. Jde již o čtvrtý podobný test KLDR za poslední měsíc.
Soul a Washington tento odpal pečlivě analyzují a jsou připraveny reagovat na jakoukoli možnou provokaci, uvedlo podle Reuters jihokorejské ministerstvo obrany.
Severní Korea odpálila minulý týden asi deset balistických raket krátkého doletu, a to po dvou sériích odpalů, ke kterým došlo již dříve v říjnu.
Mezi Korejemi, které jsou od uzavření příměří v roce 1953 technicky stále ve válce, vypukl nový diplomatický spor, když miny v pohraniční demilitarizované zóně (DMZ) zranily 21. září tři jihokorejské vojáky. Jihokorejská vláda i Velitelství OSN (UNC) tvrdí, že šlo o severokorejské miny, a obvinily Pchjongjang z porušení příměří. Soul po KLDR požaduje omluvu, ta ale jakoukoli odpovědnost popírá a incident označuje za provokaci.
Jižní Korea koncem října navrhla uspořádání vojenských rozhovorů se Severní Koreou, ta však na nabídku dosud nereagovala.
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