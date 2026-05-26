26. 5. Filip
Severní Korea odpálila několik raket, včetně balistické, uvedl Soul

ČTK

KLDR v úterý ze západního pobřeží vystřelila do Žlutého moře několik raket, včetně alespoň jedné balistické rakety krátkého doletu. S odvoláním na jihokorejskou armádu to napsala agentura Reuters. Podle agentury AP se jedná o nejnovější zbrojní test země, která naposledy 19. dubna vypustila několik raket krátkého doletu, což tamní média označila za demonstraci hlavic kazetových bomb.

Kim po venezuelské lekci: „Já nejsem Maduro“
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se od roku 2019, kdy zkrachovala jednání o jaderném odzbrojení KLDR s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, soustředí na rozšiřování jaderného a raketového arzenálu země. (Ilustrační foto)Foto: Reuters
Pchjongjang odpal uskutečnil několik hodin poté, co jihokorejský prezident I Če-mjong na zasedání vlády vyzval k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Zdůraznil také význam umělé inteligence (AI), schopnosti bezpilotních letounů a hovořil o možné akvizici jaderné ponorky, což je podle AP součástí jeho diplomacie se Spojenými státy.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se od roku 2019, kdy zkrachovala jednání o jaderném odzbrojení KLDR s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, soustředí na rozšiřování jaderného a raketového arzenálu země. Trump opakovaně vyjádřil přání obnovit rozhovory s Kimem, Pchjongjang ale tyto nabídky dosud ignoroval a vyzval Washington, aby upustil od požadavků na jaderné odzbrojení jakožto předběžné podmínky pro jednání.

Kim navíc zaujímá stále tvrdší postoj vůči Jižní Koreji, kterou prohlásil za trvalého a nejhoršího nepřítele své země. Diplomatická jednání uvázla na mrtvém bodě a napětí kolem jaderných ambicí KLDR narůstá, podotkla AP. Prezident I se konkrétně k hrozbám ze strany Severní Koreje nevyjádřil, podle něj je ale důležité, aby Jižní Korea prokázala odhodlání převzít odpovědnost za vlastní bezpečnost a postarat se o ni sama. Takový postoj by podle něj posílil spojenectví Koreje s USA.

A chick newly hatched from an artificial egg developed by Colossal Biosciences at a laboratory at the company's headquarters in Dallas

