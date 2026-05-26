Severní Korea odpálila několik raket, včetně balistické, uvedl Soul

KLDR v úterý ze západního pobřeží vystřelila do Žlutého moře několik raket, včetně alespoň jedné balistické rakety krátkého doletu. S odvoláním na jihokorejskou armádu to napsala agentura Reuters. Podle agentury AP se jedná o nejnovější zbrojní test země, která naposledy 19. dubna vypustila několik raket krátkého doletu, což tamní média označila za demonstraci hlavic kazetových bomb.
Pchjongjang odpal uskutečnil několik hodin poté, co jihokorejský prezident I Če-mjong na zasedání vlády vyzval k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Zdůraznil také význam umělé inteligence (AI), schopnosti bezpilotních letounů a hovořil o možné akvizici jaderné ponorky, což je podle AP součástí jeho diplomacie se Spojenými státy.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se od roku 2019, kdy zkrachovala jednání o jaderném odzbrojení KLDR s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, soustředí na rozšiřování jaderného a raketového arzenálu země. Trump opakovaně vyjádřil přání obnovit rozhovory s Kimem, Pchjongjang ale tyto nabídky dosud ignoroval a vyzval Washington, aby upustil od požadavků na jaderné odzbrojení jakožto předběžné podmínky pro jednání.
Kim navíc zaujímá stále tvrdší postoj vůči Jižní Koreji, kterou prohlásil za trvalého a nejhoršího nepřítele své země. Diplomatická jednání uvázla na mrtvém bodě a napětí kolem jaderných ambicí KLDR narůstá, podotkla AP. Prezident I se konkrétně k hrozbám ze strany Severní Koreje nevyjádřil, podle něj je ale důležité, aby Jižní Korea prokázala odhodlání převzít odpovědnost za vlastní bezpečnost a postarat se o ni sama. Takový postoj by podle něj posílil spojenectví Koreje s USA.
