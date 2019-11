Severní Korea odpálila dvě neznámé střely, dopadly do Japonského moře

Severní Korea odpálila dvě blíže neupřesněné střely, které dopadly do Japonského moře. Oznámilo to velení jihokorejské armády. Podle jihokorejské tiskové agentury Jonhap je to letos už třináctý takový zbrojní test KLDR. Střely byly vypáleny kolem 16:59 místního času (08:59 SEČ) z provincie Hamgjong namdo, která leží na východě KLDR. Podrobnosti o typu střel či jejich doletu nejsou zatím známy.

"Naše armáda situaci sleduje pro případ, že by byly provedeny další odpaly, a zůstává v pohotovosti," sdělilo velení jihokorejských ozbrojených sil. KLDR v posledních měsících pokračuje ve zkouškách raket krátkého doletu, přičemž otestovala i několik nových typů. Začátkem října Severní Korea oznámila, že úspěšně vyzkoušela novou balistickou raketu odpalovanou z ponorky. Na konci října KLDR testovala střely z raketometu velké ráže. Minulý měsíc Pchjongjang navíc pohrozil, že by mohl obnovit i testy jaderných zbraní a balistických střel dlouhého doletu, které pozastavil v loňském roce. Rozhovory o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, které KLDR vede se Spojenými státy, stagnují od únorového summitu šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una v Hanoji, jenž skončil předčasně a bez dohody kvůli odlišným názorům Pchjongjangu a Washingtonu na odzbrojovací proces. Kim dal Spojeným státům lhůtu do konce roku, aby změnily postoj k jednáním, jinak bude podle něj Severní Korea nucena hledat "jinou cestu".