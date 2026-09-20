Severní Korea odpálila další střelu. Podle Japonska byla pravděpodobně balistická

Severní Korea v neděli z východního pobřeží odpálila neidentifikovaný projektil. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na oznámení jihokorejské armády. Tuto informaci později potvrdila i kancelář japonské premiérky Sanae Takaičiové na síti X s tím, že se pravděpodobně jednalo o balistickou střelu.
"Sever odpálil neidentifikovaný projektil směrem k Východnímu moři (Japonské moře)," uvedl jihokorejský Společný sbor náčelníků štábů (JCS).
KLDR ve čtvrtek na konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) odmítla výzvy k denuklearizaci země a obvinila "nepřátelské síly" ze snahy ukončit její jaderný program. Pchjongjang znovu potvrdil, že status země jako státu disponujícího jadernými zbraněmi je nezvratný.
Americký prezident Donald Trump v srpnu uvedl, že KLDR disponuje 57 jadernými zbraněmi. Jižní Korea však odhaduje jadernou sílu svého severního souseda na 80 až 120 jaderných zbraní.
Před osmi dny KLDR vypálila několik balistických střel směrem k Japonskému moři, což Pchjongjang označil za cvičení zaměřené na palební sílu.
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