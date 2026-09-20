IKEA, capuccino ze Starbucksu i luxusní relax na pobřeží. Kim povoluje otěže v KLDR

Kavárny. Vodní parky. Nakupování. Severní Korea, země, kterou málokdo spojuje s volným časem či legrací, zažívá nečekanou vlnu zábavy, napsala agentura Reuters.
Vůdce Kim Čong-un, který si sám velmi rád užívá, organizuje pro své občany nové způsoby, jak utratit bohatství. Čínské celní údaje hovoří za vše: dovoz masážních přístrojů do KLDR se za posledních deset let zvýšil čtyřicetinásobně.
Dodávky běžeckých pásů stouply o více než 600 procent. Do země se také hrnou klavíry a dokonce i autíčka do autodromů.
Tento spotřebitelský boom se podle analýzy obchodních statistik a zpráv státních médií, a také podle rozhovorů s pěti nedávnými návštěvníky a dvěma přeběhlíky, rozšiřuje i na luxusní nákupní centra, plážová letoviska a lyžařská střediska, která vyrůstají po celé Severní Koreji jako houby po dešti.
Podle analytiků nejde jen o rozšíření přístupu k věcem představujícím drobný životní luxus. Tím, že směruje osobní výdaje do státem kontrolovaných sítí volnočasových aktivit a maloobchodu, Kim posiluje vládní kontrolu nad obchodem, omezuje neformální trhy a otevírá nové zdroje příjmů a růstu pro tuto zemi disponující jadernými zbraněmi.
Masážní přístroje, běžecké pásy i autodromy
„Tato strategie přivádí výrobu, distribuci a kapitálové toky do oficiálního ekonomického prostoru spravovaného státem,“ uvedl Kang Song-hjon, výzkumný pracovník expertní skupiny Hyundai Research Institute se sídlem v Soulu.
Možnosti spotřeby se rozrostly, a to i přesto, že Severní Korea čelí přísným sankcím OSN, včetně těch, které jsou uvalené na obchod s luxusním zbožím, energií a nerostnými surovinami. Severokorejská ekonomika v roce 2025 vzrostla o 3,5 procenta; jde o třetí rok v řadě, kdy růst přesáhl tři procenta, uvedla v červenci jihokorejská centrální banka.
Tento rozkvět přitáhl pozornost vnějšího světa. Po květnové návštěvě Pchjongjangu označil singapurský ministr zahraničí Vivian Balakrishnan pokrok hlavního města za pozoruhodný a uvedl, že se podobá jakémukoli modernímu městu ve východní Asii.
Pchjongjang nabízí burgery, hodinky i cappuccino
Obyvatelé popíjejí cappuccino a prohlížejí si domácí spotřebiče v Rangnang Aeguk Kumgang Service Complex, luxusním nákupním centru v Pchjongjangu, které bylo otevřeno loni, jak ukazují ověřená videa na sociálních sítích.
Žízeň po náročné práci lze uhasit ve dva roky fungující pivnici Hwasong Taedonggang, na niž pějí chválu státní sdělovací prostředky. V dubnu navštívil Kim Čong-un nový obchod se zvířaty v doprovodu své dcery Kim Ču-e, kterou zaujala koťata a štěňata.
Podle jihokorejských výzkumníků je tento pchjongjangský rozmach financován z různých zdrojů příjmů, včetně krádeží kryptoměn, nasazení severokorejských vojáků, aby bojovali na straně Ruska proti Ukrajině, a vývozu uhlí i dalších nerostných surovin.
Představitelé USA a dalších zemí i odborníci na kyberbezpečnost opakovaně spojují krádeže kryptoměn s hackery, které podporuje severokorejský stát. Institut pro strategii národní bezpečnosti se sídlem v Soulu, který financuje jihokorejská vláda, odhaduje, že Severní Korea vydělala až 14,4 miliardy dolarů v souvislosti se svým zapojením do rusko-ukrajinské války v období od srpna 2023 do prosince 2025.
Příliv hotovosti se pomalu rozlévá do severokorejské ekonomiky, kde si mnozí vydělali také na neformálním obchodu. Nahromaděné bohatství však přináší problém: „Střední třídu čítající zhruba osm milionů lidí, kteří mají úspory, ale nemají kde je utratit,“ uvedl Rüdiger Frank, profesor na Vídeňské univerzitě, jenž se zabývá východoasijskou ekonomikou a společností.
Řešením je podle Franka spotřeba: snižuje frustraci obyvatel, nabízí jim jiné možnosti, za něž mohou utrácet peníze, takže neskupují základní potřeby, jako je například rýže, a nevyhánějí tak uměle jejich cenu. Navíc spotřeba prostřednictvím domácí poptávky generuje růst.
Analytici uvádějí, že díky zlepšení své finanční situace má Severní Korea menší potřebu usilovat o zmírnění sankcí, a také méně motivace k obnovení jaderných jednání se Spojenými státy, a to navzdory nedávnému prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vyjádřil přání setkat se znovu s Kim Čong-unem.
Od plážových resortů po herny
Podle analýzy agentury Reuters, která prozkoumala více než 1200 článků, se od roku 2022 v severokorejských státních médiích častěji objevují zmínky o cestovním ruchu, volném čase a kulturním životě, a to v souvislosti s otevíráním nebo renovací turistických atrakcí.
Mezi tyto projekty patří plážové letovisko Wonsan Kalma, které bylo uvedeno do provozu v létě roku 2025. Tento areál je navržen až pro 20 tisíc návštěvníků a zahrnuje hotely, zábavní podniky i dopravní infrastrukturu. Wonsan Kalma přivítal ve druhé polovině roku 2025 více než 300 tisíc domácích návštěvníků, uvádí čínské velvyslanectví v Pchjongjangu, které tuto informaci zmínilo v únorovém příspěvku o návštěvě svého velvyslance.
V severovýchodním městě Rason také vyrostly sauny, bazény, herny s videohrami a sportovní centra, uvedl čínský podnikatel, který se představil jen rodovým jménem Cchuej.
Starbucks i IKEA
V rámci plánu regionálního rozvoje Kim také po celé zemi buduje rekreační komplexy s knihovnami, restauracemi a kiny; podle státních médií jsou jich už nejméně dvě desítky dokončené nebo ve výstavbě.
Nejokázalejší novinky se však nacházejí v Pchjongjangu. Státní média popsala novou obytnou čtvrť, v níž se nachází herna, autosalon a restaurace, kde se podávají burgery z lososího masa a z husích jater.
Tři nedávní návštěvníci uvedli, že se v Severní Koreji rozšířila i nabídka zboží. V regálech lze najít také řadu západního zboží, jako je káva Starbucks nebo nábytek značky IKEA, ovšem v japonských obalech.
V nákupním centru Ryugyong Golden Plaza, které bylo otevřeno v roce 2023, mají obchody podle ověřených záběrů ze sociálních médií vystavená loga výrobců hodinek, včetně značek Rolex, Omega a Herbelin, a v obchodě s elektronikou je k vidění značka Huawei.
Společnosti Rolex a Huawei se k věci odmítly vyjádřit. Značky Omega a Herbelin sdělily agentuře Reuters, že v KLDR nemají žádné oficiální prodejce ani distributory.
Severokorejci nakupují on-line pomocí mobilních aplikací, které připomínají čínský Alipay, jak vyplývá z obrázků, které zveřejnil britský cestovatel a specialista na cestovní ruch Rowan Beard. V květnu navštívil Pchjongjang a uvedl, že platby prostřednictvím mobilních aplikací se používají všude a na všechno, co je k mání.
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