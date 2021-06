Brexit a klobásky. Zapomnělo se na nás, stěžuje si pět let od referenda Severní Irsko

V Severním Irsku nejsou chlazené klobásky. Také tam o Velikonocích hořely autobusy a létaly zápalné lahve. Oba problémy mají společného jmenovatele: brexit. Politici řešení nenabízí a místní mají pocit, že se na ně zapomnělo. Kam se pět let od referenda situace v zemi posunula a jaká je budoucnost Severního Irska? Redakce Aktuálně.cz mluvila s metodistickým farářem Davidem Camptonem z Belfastu.

Peace statue entitled 'Hands Across the Divide' in Londonderry, Northern Ireland. | Foto: Reuters

"Severní Irsko Británii nikdy nezajímalo. I když tu desítky let létaly bomby. Dokud se jich to nezačalo dotýkat přímo," popisuje metodistický farář David Campton z Belfastu.

Přesně před pěti lety si 51,9 procenta Britů odhlasovalo, že si přejí, aby jejich země vystoupila z Evropské unie. Referendum, které mělo uklidnit malou frakci konzervativních politiků, odhalilo nespokojenost velké části společnosti a rostoucí nacionalismus. V Severním Irsku se navíc pro brexit vyslovilo jen 44,2 procenta obyvatel.

Podle Camptona už před hlasováním všichni odborníci i mnozí opoziční politici varovali, že případný odchod Spojeného království z EU bude pro Severní Irsko znamenat obrovský problém. Nikdo to ale tehdy nebral vážně. Dokonce i teď britský premiér Boris Johnson tvrdí, že se současné problémy nedaly předvídat.

Severní Irsko po brexitu získalo zvláštní status. Protože je na stejném ostrově jako Irská republika, která je členem EU, nemohlo úplně opustit evropský sdílený prostor. Od Anglie, Skotska a Walesu ho naopak dělí moře, proto vznikla hranice pro kontrolu zboží právě tam.

"Jak chcete kontrolovat 250 mil dlouhou hranici, kterou nerespektují ani krávy," směje se Campton. Jeden z mála způsobů, jak si člověk na irském ostrově uvědomí, že přešel státní hranici, je to, že se rychlostní limity začnou ukazovat v kilometrech za hodinu namísto mil.

Složitost severoirské otázky je vidět i na nekončících vyjednáváních mezi Londýnem a Bruselem. Jedním z mnoha bodů, na kterých se strany nemohou shodnout, je jednotná regulace na chlazené potraviny. I proto teď lidé v Belfastu neseženou třeba chlazené klobásy. Hrozí totiž, že by se dostaly dál do Irska a odtud pak do celé Evropské unie. A to se místním ani trochu nelíbí.

Jak ale Campton vzpomíná, přesně před tímhle experti před referendem varovali. "Ale během referenda takové detaily nikoho nezajímaly. Jenže Severní Irsko je celé o detailech. Obchod je celý o detailech," zdůrazňuje farář.

Násilí a nepokoje

Důležitou roli v Severním Irsku hrají náboženství a národní identita. Region je velmi silně rozdělen na dvě komunity. Na protestanty, kteří se cítí jako Britové a chtějí zůstat ve Spojeném království, a na katolíky, kteří se cítí jako Irové a přáli by si, aby se Severní Irsko připojilo k Irské republice, která zabírá většinu ostrova.

Jenže i s tím brexit zamával. Skutečně radikální postoje, za které jsou ochotni bojovat, zastává jen malá část obou stran, často lidé z chudších oblastí. Střední třída - včetně řady protestantů -, která je i politicky více u středu, se po brexitu stále víc kloní k možnosti jednotného Irska. Protože by to znamenalo návrat do EU a možnost volně cestovat.

To ale loajalisté vnímají jako ještě větší hrozbu a v extrémní situaci reagují tak, jak reagovali letos v květnu. Začnou zapalovat auta a autobusy a házet na policii zápalné lahve. "Není to nic nového, zažil jsem i horší," vyhýbá se metodista otázce, jestli má strach. Pak se k ní ale sám vrátí. Nemá strach, spíš je ze situace v depresi.

"Historie se tu opakuje," dodává. Sám totiž sloužil v kostele přímo na místě, kde k násilí pravidelně dochází. Jedná se o chudou a vyloučenou komunitu v západní části Belfastu. "Doslova bych mohl vzít fotky z nepokojů před 20 lety a porovnat je s těmi z letoška. A může za to stejná politika. Místní mají pocit, že jim nikdo nerozumí, že je nikdo neposlouchá, že oni jsou ty oběti. A vlastně trochu pravdu mají," dodává.

Promarněná příležitost

Premiér Boris Johnson totiž podle Camptona politicky těží z toho, že všechny problémy spojené s brexitem svádí na Evropskou unii. Sebe pak může rámovat jako bojovníka. "Kdyby situaci v Severním Irsku vyřešil, nic by z toho neměl. Protože by to pomohlo jenom nám a my ho stejně nevolíme," tvrdí farář.

A ani severoirští politici se nesnaží situaci uklidnit. Po násilnostech se na veřejnosti neukázali. Navíc řeší vnitrostranické hádky a v případě blížících se voleb společnost dál rozdělují, protože těží z katolických nebo naopak protestantských hlasů.

Jedinou naději tak Campton vidí ve snahách ovlivnit situaci zespodu skrz sportovní kluby nebo mládežnické spolky, které se snaží děti a dospívající z obou komunit sblížit. Násilí ale podle něj ze Severního Irska nezmizí, dokud bude země mít segregované školství i bydlení.

Brexit všechny tyto problémy ještě umocnil, protože zvýšil nejistotu lidí i politický tlak z obou stran. "Pro mě je brexit naprostá katastrofa, která vede k nacionalismu nejhoršího druhu. Moje identita překračuje hranice," říká Campton s tím, že v EU nebylo důležité, jestli je Ir, nebo Brit, protože hranice v podstatě neexistovaly a mohl cestovat, jak chtěl.

Přes to všechno ale podle něj politici promarnili příležitost. Pozice Severního Irska totiž zemi dává jistou výhodu. Podle prvních návrhů, které projednávala s EU ještě bývalá britská premiérka Theresa Mayová, mohla mít země velmi výhodnou pozici pro obchod. I teď podle něj ještě existuje možnost situaci využít.

"Vraťme se ke klobásám. Všichni se vztekají, že nám nechodí klobásy z Anglie. Ale v Severním Irsku máme dvě velké výrobny klobás a celou řadu malých a dobrých výrobců. A ti by mohli úplně s přehledem vyplnit jakýkoliv deficit a exportovat i do EU. Severní Irsko by mohlo být králem klobásek. Ale naši vlajkami mávající idioti radši půjdou do války kvůli britským klobásám z Yorkshiru a vidí to jako útok na naše britství, než aby se podívali, jaká je jejich ekonomická hodnota a jak bychom z toho mohli profitovat," dodává farář.

Video: Brexit je protestem chudších proti elitám. V Severním Irsku by se mohlo znovu válčit, říká Přibáň