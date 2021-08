Nevzdali se. Na severu Afghánistánu se šikuje vojsko odporu, Tálibán je na dohled

Ne všichni z Afghánistánu prchají nebo se o to pokouší. Na severu země v Pandžšírském údolí se šikují jednotky bývalé armády, vzdát Tálibánu se odmítá bývalý viceprezident, ministr obrany i dvaatřicetiletý vojenský velitel Ahmád Masúd, syn stejnojmenného národního hrdiny, který si bojem v dosud nedobytné provincii získal slávu už před desítkami let.

"Chceme, aby si Tálibán uvědomil, že jedinou možnou cestou je vyjednávání," řekl velitel Masúd agentuře Reuters v telefonickém rozhovoru ze své pevnosti v údolí.

Masúd v místech, která nikdy nedobyli Britové, Sověti ani Tálibán v 90. letech, shromáždil zbytky armádních jednotek země, které se odmítly vzdát. Přidali se i někteří příslušníci speciálních sil a bojovníci místních milicí. Celkem se jejich síla odhaduje asi na dva a půl tisíce mužů. Zásobeni jsou zbraněmi a municí, které podle svých slov nashromáždili za poslední léta v obavě, že se Tálibán vrátí k moci.

Neznámý počet protivníků Tálibánu získal v závěru minulého týdne pod svoji kontrolu tři oblasti v sousední provincii Baglán. Údajně při tom zemřelo několik desítek tálibánců. V pondělí však islamisté oznámili, že trojici okresů dobyli zpět.

V úzkém a těžce dosažitelném údolí Pandžšíru zatím podle Masúda ke konfliktům nedošlo. Ani on ho ale nevylučuje. "Chtějí se bránit, chtějí bojovat, chtějí odporovat totalitnímu režimu," popisuje Masúd odhodlání svých mužů. A na boj se chystají i tálibánci, kteří do oblasti poslali stovky svých vojáků, aby, jak informovalo hnutí na Twitteru, "ovládli Pandžšír poté, co jej místní státní úředníci odmítli pokojně předat". Mluvčí Tálibánu uvedl, že jeho hnutí chce "problém vyřešit mírovou cestou".

Volání o pomoc

Ahmád Masúd trvá na tom, že jeho cílem je získat od tálibánců podíl na vládě nad 38milionovou zemí. Za právoplatného nejvyššího představitele státu se prohlásil další z vůdců odboje, někdejší viceprezident Amrulláh Sálih. Podle listu New York Times ale i ti Afghánci, kteří Masúdovy a Sálihovy snahy vítají, nevěří, že budou úspěšné.

"Na rozdíl od situace před 20 lety vůdci odboje nekontrolují území, které by potřebovali pro spuštění zásobovací trasy přes severní hranice Afghánistánu. A nezdá se, že by měli významnou mezinárodní podporu," píše americký deník. Země na severu hraničí s Tádžikistánem a přechod mezi oběma státy nyní kontroluje Tálibán.

Masúd mezitím v textech, které otiskly noviny ve Spojených státech a ve Francii, žádá o pomoc v podobě dodávek zbraní, munice a dalších nezbytných potřeb. Západní země se však soustřeďují zejména na co nejrychlejší evakuaci svých vlastních občanů a místních spolupracovníků. Tisíce lidí stále doufají v útěk ze země na palubě jednoho z evakuačních letů, které za chaotických okolností startují z letiště v Kábulu.

Organizujeme se a jednáme

K Masúdovi a Sálihovi se přidal i bývalý náčelník generálního štábu afghánské armády Jasin Zia a někdejší ministr obrany Bismiláh Chan Mohammadí. "Postrádají charisma a vojenské dovednosti Ahmáda Šáha Masúda, který vedl původní Severní alianci, která vzdorovala Tálibánu v 90. letech," hodnotí je list New York Times. Slavného vojevůdce těsně před útoky z 11. září 2001 zavraždili teroristé z al-Káidy, vydávající se za novináře.

Jak jsou současné síly odporu, soustředěné v Pandžšírském údolí, vybavené, není jasné. Tálibán naproti tomu převzal arzenál někdejších vládních armádních i policejních jednotek, včetně zbraní a vozů americké výroby. Na zveřejněných videích tak bílá vlajka radikálního hnutí vlaje například z terénních aut Ford Ranger a typu Humvee, která sem v minulých letech přivezly spojenecké jednotky.

Sesazený viceprezident Sálih trvá na tom, že odbojáři mají "situaci pod kontrolou a organizují se". Údajně probíhají jednání s lokálními bojovníky, kteří s Tálibánem válčili před 20 lety. Nechce ale uvést, o koho se jedná, a žádný z nich se k otevřeným Masúdovým výzvám v západních médiích nepřipojil. Americké ministerstvo obrany pak zcela odmítá, že by nějaké jednotky padlého afghánského režimu ještě proti Tálibánu vůbec bojovaly.

Video: Syn legendárního velitele Masúda o ústupcích Tálibánu před dvěma lety