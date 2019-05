Sever a střed USA zasáhly desítky tornád, v Ohiu zemřel jeden člověk

Více než pět desítek tornád zasáhlo v posledních dvou dnech severní a centrální část Spojených států. Živel ničil domy a stožáry elektrického vedení a způsobil smrt 82letého muže ve státě Ohio. Více než stovka lidí musela být ošetřena, většinou s lehkými zraněními, informovala agentura AP. Varování před dalšími tornády platí pro rozsáhlou oblast netypicky sahající až k New Yorku.

Mohutné větrné víry se v pondělí prohnaly oblastí od Ohia a Iowy přes Illinois a Minnesotu až po Colorado. V Indianě napočítali meteorologové celkem 14 tornád, v Coloradu 11 a v Ohiu devět.

Obětí jednoho z nich se stal muž z ohijského města Celina, na jehož dům tornádo vrhlo automobil. Dvě desítky dalších obyvatel města vzdáleného asi 100 kilometrů od Daytonu byly zraněny, z toho tři lidé vážně.

"Některé oblasti připomínají válečnou zónu," řekl novinářům starosta Celiny Jeffrey Hazel.

Na 60 000 domácností a podniků bylo kvůli zničenému elektrickému vedení bez proudu. Červený kříž otevřel v oblasti nouzová střediska pro lidi, jejichž domy byly zasaženy živlem.

Celkem bylo v důsledku pondělních větrných smrští v osmi státech zraněno na 130 lidí.

Zřejmě nejsilnější úterní tornádo pak zasáhlo předměstí Kansas City, kde vítr poničil množství domů a zranil nejméně 12 lidí, nikoho kriticky.

USA v posledních týdnech zažívají nebývale silnou tornádovou sezonu, a to i v regionech, kde jsou ničivé víry velmi neobvyklé. Zatímco Kansas či Colorado patří ke státům zvyklým na občasný výskyt tornád, pro Pensylvánii na severovýchodním pobřeží země byl úterní přechod rotující smršti nevídaným jevem. Podle meteorologů se navíc v oblasti velkých amerických měst mohou vytvořit i další tornáda, což platí i pro město New York či sever státu New Jersey.